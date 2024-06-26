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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

10 млрд рублей вывели из России члены банды «обнальщиков» из Новосибирска

10 млрд рублей вывели из России члены банды «обнальщиков» из Новосибирска

26 июня 2024, 06:28
Фото: 1MI
В Новосибирске восемь человек из группировки «обнальщиков» приговорили к условным срокам, их лидер находится в международном розыске, сообщает судебный департамент региона.

В Новосибирске осудили восьмерых человек, причастных к незаконному выводу за рубеж примерно 10 миллиардов рублей. Советский суд приговорил их к условным срокам от пяти до семи лет лишения свободы, но приговор еще можно обжаловать.

Банду разоблачили сотрудники ФСБ: следствие заявило, что с 2014 и до 2020 год сибиряки обналичивали и обеспечивали транзит денег за пределы России. За услуги они просили до 12 процентов от легализованной суммы.

Для вывода денег «черные банкиры» открыли 30 фирм в столице Сибири и в соседнем Барнауле. Делом заправлял некто Виталий Зебницкий: когда на след «обнальщиков» вышли силовики, он сбежал и находится сейчас в международном розыске.

В процессе слушания дела в суде Советского района с подсудимых сняли обвинение в создании организованного преступного сообщества.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Суд#Розыск#Обнальщики#Незаконный вывод#Финансовые махинации
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