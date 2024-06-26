10 млрд рублей вывели из России члены банды «обнальщиков» из Новосибирска

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В Новосибирске осудили восьмерых человек, причастных к незаконному выводу за рубеж примерно 10 миллиардов рублей. Советский суд приговорил их к условным срокам от пяти до семи лет лишения свободы, но приговор еще можно обжаловать.
Банду разоблачили сотрудники ФСБ: следствие заявило, что с 2014 и до 2020 год сибиряки обналичивали и обеспечивали транзит денег за пределы России. За услуги они просили до 12 процентов от легализованной суммы.
Для вывода денег «черные банкиры» открыли 30 фирм в столице Сибири и в соседнем Барнауле. Делом заправлял некто Виталий Зебницкий: когда на след «обнальщиков» вышли силовики, он сбежал и находится сейчас в международном розыске.
В процессе слушания дела в суде Советского района с подсудимых сняли обвинение в создании организованного преступного сообщества.