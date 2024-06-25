Хищного коршуна приручила фуд-блогер из Новосибирска

Сейчас птица прилетает по расписанию — в пять утра и около семи вечера. Сибирячка назвала коршуна Кеша. В пришедшую в Новосибирск жару Кеша отсиживается в ближайшем лесу, но его дрессировщица оставляет еду на карнизе.