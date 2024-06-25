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Хищного коршуна приручила фуд-блогер из Новосибирска

Хищного коршуна приручила фуд-блогер из Новосибирска

25 июня 2024, 08:09
Фото: 1MI
Жительница Новосибирска два раза в день кормит коршуна, прилетающего к ней на балкон на седьмом этаже.

Фуд-блогер из Новосибирска Евгения сумела приручить дикого коршуна и кормит его два раза в день. Подписчики девушки отныне называют ее «матерью драконов».

Примерно месяц назад жительница Нижней Ельцовки попробовала угостить мясом кружившую возле ее балкона на седьмом этаже хищную птицу. Сначала коршун хватал еду на лету, но затем смелая девушка попробовала накормить его с руки.

Сейчас птица прилетает по расписанию — в пять утра и около семи вечера. Сибирячка назвала коршуна Кеша. В пришедшую в Новосибирск жару Кеша отсиживается в ближайшем лесу, но его дрессировщица оставляет еду на карнизе.

Теперь Евгении приходится специально покупать для птицы куриные головы, говяжье легкое и мясо. Некоторые подписчики утверждают, что таким образом хищник лишится охотничьих инстинктов, но большинство просто восхищается смелостью жительницы столицы Сибири, пишет Infopro54.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Птица#Дикое животное#Коршун#Фуд-блогер#Кеша
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