Новосибирцы каких профессий чаще всего горят на работе — исследование

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Чаще всего в крайности впадают владельцы бизнесов, что неудивительно. Таковых оказалось 45%. Затем идут управленцы, они же топ-менеджеры (35%). Замыкает тройку бухгалтеры, инженеры, юристы (по 20%). Склонность чрезмерно отдавать себя работе замечена и у врачей (15%), а также у каждого десятого педагога и наемного рядового работника.
Меньше всего трудоголиков среди консультантов, секретарей и домашнего персонала (по 5-6%).
75% опрошенных уверены, что именно от трудоголиков зависит процветание компании. А вот 25% готовы с ними поспорить. По их мнению, такие сотрудники создают нездоровую атмосферу, более нервозные, пессимистичные, конфликтные.
В компании «Ренессанс страхование» заявили, что на фоне кадрового голода руководители стремятся возместить регулярные переработки сотрудникам ДМС.