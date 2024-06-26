Новосибирцы каких профессий чаще всего горят на работе — исследование

Чаще всего в крайности впадают владельцы бизнесов, что неудивительно. Таковых оказалось 45%. Затем идут управленцы, они же топ-менеджеры (35%). Замыкает тройку бухгалтеры, инженеры, юристы (по 20%). Склонность чрезмерно отдавать себя работе замечена и у врачей (15%), а также у каждого десятого педагога и наемного рядового работника.