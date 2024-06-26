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Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Новосибирцы каких профессий чаще всего горят на работе — исследование

Новосибирцы каких профессий чаще всего горят на работе — исследование

26 июня 2024, 11:01
Фото: 1MI
Представители некоторых профессий более склонны к трудоголизму, выяснили в ходе совместного исследования «Ренессанс страхование» и «Зарплата.ру».

Чаще всего в крайности впадают владельцы бизнесов, что неудивительно. Таковых оказалось 45%. Затем идут управленцы, они же топ-менеджеры (35%). Замыкает тройку бухгалтеры, инженеры, юристы (по 20%). Склонность чрезмерно отдавать себя работе замечена и у врачей (15%), а также у каждого десятого педагога и наемного рядового работника.

Меньше всего трудоголиков среди консультантов, секретарей и домашнего персонала (по 5-6%).

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75% опрошенных уверены, что именно от трудоголиков зависит процветание компании. А вот 25% готовы с ними поспорить. По их мнению, такие сотрудники создают нездоровую атмосферу, более нервозные, пессимистичные, конфликтные.

В компании «Ренессанс страхование» заявили, что на фоне кадрового голода руководители стремятся возместить регулярные переработки сотрудникам ДМС.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Работа#Сотрудники#Рынок труда#Трудоустройство
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