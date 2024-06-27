44 млн рублей требуют взыскать с застройщика Росгвардии в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
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Updated Сегодня, 07:24
43,8 миллиона рублей намерена взыскать компания из Хабаровска с зарегистрированного в Новосибирске «9 центра застройщика-заказчика войск Росгвардии». Истец, компания «Маском» уже подала заявление в Арбитражный суд Новосибирской области.
Заседание по иску назначено на 25 июля. Причина иска в информации Арбитражного суда не обозначена.
Дальневосточная компания «Маском» занимается бизнесом в сфере защиты информации. На сегодняшний момент она заключила более 200 государственных контрактов общей стоимостью 14 миллиардов рублей, следует из данных, опубликованных на специализированных сайтах.