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44 млн рублей требуют взыскать с застройщика Росгвардии в Новосибирске

44 млн рублей требуют взыскать с застройщика Росгвардии в Новосибирске

27 июня 2024, 07:16
Фото: управление Росгвардии по Новосибирской области
В Арбитражном суде Новосибирской области рассмотрят дело о взыскании 44 миллионов рублей с застройщика регионального управления Росгвардии.

43,8 миллиона рублей намерена взыскать компания из Хабаровска с зарегистрированного в Новосибирске «9 центра застройщика-заказчика войск Росгвардии». Истец, компания «Маском» уже подала заявление в Арбитражный суд Новосибирской области.

Заседание по иску назначено на 25 июля. Причина иска в информации Арбитражного суда не обозначена.

Дальневосточная компания «Маском» занимается бизнесом в сфере защиты информации. На сегодняшний момент она заключила более 200 государственных контрактов общей стоимостью 14 миллиардов рублей, следует из данных, опубликованных на специализированных сайтах.

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