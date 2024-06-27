Прокуратура отреагировала на скандал из-за еды в самолете новосибирской компании

Блогер Милена Дейнега в своем блоге сообщила о повреждении десны во время обеда в самолете. Женщина находилась на борту самолета новосибирской авиакомпании S7 Airlines. В котлете, которую ела сетевая звезда, был кусок пластика. Постороннее включение повредило десну и едва не оставило Милену без зуба.