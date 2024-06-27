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Самолет

Прокуратура отреагировала на скандал из-за еды в самолете новосибирской компании

27 июня 2024, 01:17
Фото: 1MI
Самолет

Скандал разразился из-за опасной еды в самолете новосибирской компании

Телеведущая Милена Дейнега повредила десну во время еды на борту самолета авиакомпании S7. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Блогер Милена Дейнега в своем блоге сообщила о повреждении десны во время обеда в самолете. Женщина находилась на борту самолета новосибирской авиакомпании S7 Airlines. В котлете, которую ела сетевая звезда, был кусок пластика. Постороннее включение повредило десну и едва не оставило Милену без зуба.

Для того, чтобы сгладить неудобный момент, женщине в качестве извинения принесли чашку кофе. Позже представитель «Сибири» принес публичные извинения.

«Мы не готовим питание для пассажиров сами. Его заказываем у поставщиков. В настоящее время проводится проверка внутри компании. Мы приносим извинения пассажирке за доставленные неудобства. В качестве компенсации ей начислили дополнительные бонусы для последующих полетов», - сообщили в авиакомпании.

Новосибирская транспортная прокуратура оперативно отреагировала на сообщение о некачественном питании в самолете. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет вынесено соответствующее решение.

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#Екатерина Боженович#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Суд#Прокуратура
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