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На 10 млн оштрафовали проектировщика корпусов клиники Мешалкина в Новосибирске

На 10 млн оштрафовали проектировщика новых корпусов клиники Мешалкина в Новосибирске

24 июня 2024, 02:32
Фото: 1MI

На 10 млн оштрафовали проектировщика корпусов клиники Мешалкина в Новосибирске

В Новосибирске компанию «Архи Групп» оштрафовали за затяжку выполнения проекта реконструкции и строительство новых корпусов для клиники Мешалкина, следует из сообщения областной прокуратуры.

В Новосибирске фирма «Архи Групп» оштрафована на 9,9 миллионов рублей за затяжку сроков выполнения проектов по реконструкции и возведения новых корпусов центра имени Мешалкина. Проверку законодательства о госконтрактах провела прокуратура Советского района.

В итоге выяснилось, что контракт между клиникой и подрядчиком был заключен еще в ноябре 2022 года. Архитекторы за оговоренный в контракте срок смогли освоить лишь 27 миллионов рублей.

В отношении «Архи Групп» было возбуждено административное дело по статье за бездействие и неисполнение контрактных обязательств.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Медицина#Штраф#Госконтракты#Клиника Мешалкина
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