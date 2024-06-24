На 10 млн оштрафовали проектировщика новых корпусов клиники Мешалкина в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
Modified Сегодня, 02:35
Updated Сегодня, 02:35
В Новосибирске фирма «Архи Групп» оштрафована на 9,9 миллионов рублей за затяжку сроков выполнения проектов по реконструкции и возведения новых корпусов центра имени Мешалкина. Проверку законодательства о госконтрактах провела прокуратура Советского района.
В итоге выяснилось, что контракт между клиникой и подрядчиком был заключен еще в ноябре 2022 года. Архитекторы за оговоренный в контракте срок смогли освоить лишь 27 миллионов рублей.
В отношении «Архи Групп» было возбуждено административное дело по статье за бездействие и неисполнение контрактных обязательств.