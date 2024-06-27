Смертельный пожар в Убинском — появились подробности трагедии в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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В управлении МЧС по Новосибирской области рассказали о подробностях трагедии в селе Убинское: там при пожаре погибли дети двух и пятнадцати лет, а также две взрослые женщины. Напомним, пожар произошел в ночь на четверг, 27 июня.
В МЧС рассказали, что площадь возгорания составила около 32 квадратных метров. В пик пожара у частного дома обрушилась веранда.
Еще до приезда спасателей из дома самостоятельно эвакуировался мужчина и помог это сделать двум детям.
В реанимации сейчас находится семимесячный внук погибшей хозяйки дома и 14-летняя девушка.