Новосибирский актер Кологривый ругался и кусался в телешоу канала ТНТ

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Скандальный актер Никита Кологривый перевернул стол и раскрушил студию в эфире телепрограммы «Шоу Воли» на канале ТНТ. А так же показал, чем отличается его укус от укуса нормального человека. Это отсыл к его дебошу в новосибирском баре весной 2024 года где он покусал официантку.
Но в целом ведущие признали, что за налетом эпатажа скрывается «тонкая душевная организация». А сам Никита рассказал, как он переосмыслил взгляд на себя в профессии. И о том, что скоро премьера спектакля «Маяковский. Я сам», в котором он играет главную роль.