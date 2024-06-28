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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

За дебош в Новосибирске Никиту Когогривого отправили в спецприемник

Новосибирский актер Кологривый ругался и кусался в телешоу канала ТНТ

28 июня 2024, 13:17
Фото: Алена Рогонова / atas.info
За дебош в Новосибирске Никиту Когогривого отправили в спецприемник
Очередной скандал с артистом, ставшим широко известным благодаря участию в телесериале «Слово пацана».

Скандальный актер Никита Кологривый перевернул стол и раскрушил студию в эфире телепрограммы «Шоу Воли» на канале ТНТ. А так же показал, чем отличается его укус от укуса нормального человека. Это отсыл к его дебошу в новосибирском баре весной 2024 года где он покусал официантку.

Но в целом ведущие признали, что за налетом эпатажа скрывается «тонкая душевная организация». А сам Никита рассказал, как он переосмыслил взгляд на себя в профессии. И о том, что скоро премьера спектакля «Маяковский. Я сам», в котором он играет главную роль.

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#Новосибирск#Скандал#Телешоу#ТНТ#Никита Кологривый
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