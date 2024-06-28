Новосибирский актер Кологривый ругался и кусался в телешоу канала ТНТ

Но в целом ведущие признали, что за налетом эпатажа скрывается «тонкая душевная организация». А сам Никита рассказал, как он переосмыслил взгляд на себя в профессии. И о том, что скоро премьера спектакля «Маяковский. Я сам», в котором он играет главную роль.