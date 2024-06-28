Подрядчика уличили в мошенничестве с подменой труб на дешевые в Новосибирске

Оказалось, что мужчина похитил у собственников около полутора сотен тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за мошенничество с использованием служебного положения. Если обвиняемого признают виновным, ему грозит до шести лет колонии и штраф.