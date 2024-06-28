Подрядчика уличили в мошенничестве с подменой труб на дешевые в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
В Новосибирске подрядчика ремонта пятиэтажного дома № 43 на Степной улице уличили в подмене труб для горячей воды на более дешевые. Директор компании решил схитрить и приказал установить в подвале изделия из черного металла вместо оцинкованных труб.
Жильцам дома он заявил, что в доме установлены соответствующие проекту ремонта трубы, несведущие люди ему поверили. Нарушение было установлено во время проверки прокуратуры Ленинского района.
Оказалось, что мужчина похитил у собственников около полутора сотен тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за мошенничество с использованием служебного положения. Если обвиняемого признают виновным, ему грозит до шести лет колонии и штраф.