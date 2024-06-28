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Updated Сегодня, 07:34

Подрядчика уличили в мошенничестве с подменой труб на дешевые в Новосибирске

Подрядчика уличили в мошенничестве с подменой труб на дешевые в Новосибирске

28 июня 2024, 07:32
Фото: прокуратура Новосибирской области
В Новосибирске подрядчика ремонта уличили в подмене труб на более дешевые, следует из сообщения областной прокуратуры.

В Новосибирске подрядчика ремонта пятиэтажного дома № 43 на Степной улице уличили в подмене труб для горячей воды на более дешевые. Директор компании решил схитрить и приказал установить в подвале изделия из черного металла вместо оцинкованных труб.

Жильцам дома он заявил, что в доме установлены соответствующие проекту ремонта трубы, несведущие люди ему поверили. Нарушение было установлено во время проверки прокуратуры Ленинского района.

Оказалось, что мужчина похитил у собственников около полутора сотен тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за мошенничество с использованием служебного положения. Если обвиняемого признают виновным, ему грозит до шести лет колонии и штраф.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Ремонт#Уголовное дело#Прокуратура#Трубы#Подрядчик
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