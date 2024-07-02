«Человеком года» в Новосибирске назвали руководителя эстрадного хора

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Мария Лейкам родилась в Барнауле, в семье музыкантов, поэтому выбор жизненного пути был достаточно очевиден. После окончания музыкального колледжа поступила на дирижеско-хоровое отделение консерватории. Студентам во время обучения необходимо пройти практику в действующем хоре, но не возбраняется создать и свой коллектив. Что Мария вместе с однокурсницей Анжеликой Козловой и сделала.
Идею поддержало руководство Новосибирского государственного университета архитектуры и дизайна. Будущий эстрадный хор начинался, как вузовский вокальный кружок. Со своим первым концертом Jam Sound выступил несколько лет назад, в стенах родного вуза. Потом был концерт в клубе «Бродячая собака», где артисты сорвали овации. И тогда музыканты поняли — их творчество востребовано.
Коллектив делает собственные обработки как классических музыкальных произведений, так и берется за эксперименты с современной музыкой. Например, у хора есть программа «Хиты русского рока», которую публика принимает на ура. Всероссийская известность пришла в 2023, после выхода в полуфинал конкурса «Битва хоров».
Сегодня хор насчитывает 30 человек. Это люди разных профессий, которых объединяет любовь к музыке, объясняет Мария Лейкам. И желание постоянно расти в творческом плане. Параллельно с созданием новых аранжировок для хористов Мария задумывается и о сольном проекте. Но подробности пока держит в секрете. Учитывая, что она еще и артист хоровой капеллы Новосибирской филармонии, остается загадкой, где Мария черпает энергию, чтобы все успевать.
В конце июня Jam Sound дал в Новосибирске большой сольный концерт. Артисты представили новую программу — эксперименты с этникой и фолком, которые они приправили мощным звучанием электрогитар, пишет издание ЧС-ИНФО.
Ранее мы рассказывали о том, что в канун Дня города в Новосибирске отметили наградами и почетными званиями выдающихся горожан.