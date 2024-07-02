«Человеком года» в Новосибирске назвали руководителя эстрадного хора

Сегодня хор насчитывает 30 человек. Это люди разных профессий, которых объединяет любовь к музыке, объясняет Мария Лейкам. И желание постоянно расти в творческом плане. Параллельно с созданием новых аранжировок для хористов Мария задумывается и о сольном проекте. Но подробности пока держит в секрете. Учитывая, что она еще и артист хоровой капеллы Новосибирской филармонии, остается загадкой, где Мария черпает энергию, чтобы все успевать.