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Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Хор объединяет людей, влюбленных в музыку

«Человеком года» в Новосибирске назвали руководителя эстрадного хора

2 июля 2024, 11:01
Фото: ЧС-ИНФО
Хор объединяет людей, влюбленных в музыку
Руководитель эстрадного хора Jam Sound Мария Лейкам признана «Человеком года» в сфере культуры и искусства. Рассказываем, как артист филармонии возглавила университетский музыкальный коллектив.

Мария Лейкам родилась в Барнауле, в семье музыкантов, поэтому выбор жизненного пути был достаточно очевиден. После окончания музыкального колледжа поступила на дирижеско-хоровое отделение консерватории. Студентам во время обучения необходимо пройти практику в действующем хоре, но не возбраняется создать и свой коллектив. Что Мария вместе с однокурсницей Анжеликой Козловой и сделала.

Идею поддержало руководство Новосибирского государственного университета архитектуры и дизайна. Будущий эстрадный хор начинался, как вузовский вокальный кружок. Со своим первым концертом Jam Sound выступил несколько лет назад, в стенах родного вуза. Потом был концерт в клубе «Бродячая собака», где артисты сорвали овации. И тогда музыканты поняли — их творчество востребовано.

Коллектив делает собственные обработки как классических музыкальных произведений, так и берется за эксперименты с современной музыкой. Например, у хора есть программа «Хиты русского рока», которую публика принимает на ура. Всероссийская известность пришла в 2023, после выхода в полуфинал конкурса «Битва хоров».

Сегодня хор насчитывает 30 человек. Это люди разных профессий, которых объединяет любовь к музыке, объясняет Мария Лейкам. И желание постоянно расти в творческом плане. Параллельно с созданием новых аранжировок для хористов Мария задумывается и о сольном проекте. Но подробности пока держит в секрете. Учитывая, что она еще и артист хоровой капеллы Новосибирской филармонии, остается загадкой, где Мария черпает энергию, чтобы все успевать.

В конце июня Jam Sound дал в Новосибирске большой сольный концерт. Артисты представили новую программу — эксперименты с этникой и фолком, которые они приправили мощным звучанием электрогитар, пишет издание ЧС-ИНФО.

Ранее мы рассказывали о том, что в канун Дня города в Новосибирске отметили наградами и почетными званиями выдающихся горожан.

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#Новосибирск#Музыка#Хор#Человек года#Jam Sound
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