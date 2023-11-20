Преподавательница НГУ стала «Человеком года» в Новосибирске

Преподаватель НГУ Екатерина Кузнецова получила премию «Человек года». Обычно ее вручают бизнесменам и тем, кто вносит большой вклад в развитие определенной отрасли в Новосибирской области или реализует масштабные проекты, сообщили в вузе.