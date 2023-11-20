Преподавательница НГУ стала «Человеком года» в Новосибирске

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В Новосибирске преподаватель Новосибирского государственного университета Екатерина Кузнецова победила в премии «Человек года». Она стала первой за 13 лет женщиной, которой вручили эту награду.
Вручение ежегодной премии прошло 14 ноября 2023 года. Лауреатом стала преподаватель кафедры массовых коммуникаций. Она занимается просветительской кампанией «Спаси жизнь — стань донором костного мозга».
Кампания проходила в течение года. Екатерина Кузнецова вместе с коллегами читали лекции и проводили различные акции.