На выставке «Россия» рассказали о туристическом потенциале Новосибирской области

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Published Сегодня, 03:47
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Губернатор Андрей Травников на международном форуме-выставке «Россия» рассказал о туристическом потенциале Новосибирской области. Известно, что по объему туристического потока регион — один из лучших в Сибирском федеральном округе.
По словам губернатора, прежде всего, этого удалось достичь благодаря отличной транспортной доступности.
«Новосибирск находится на перекрёстке дорог — автомобильных, железнодорожных, водных, но самое главное для современного человека — на перекрёстке авиационных дорог. Аэропорт Толмачёво имени Александра Ивановича Покрышкина — крупнейший региональный хаб. Его маршрутная сеть сегодня насчитывает 84 направления», — напомнил губернатор.
Во время пандемии многие россияне обратили внимание на внутренний туризм, и Новосибирская область смогла отреагировать, представив новые продукты и направления. Например, при поддержке Минобрнауки России запущен научно-популярный маршрут. В Институте цитологии и генетики СО РАН туристы участвуют в мастер-классе по извлечению ДНК из банана, в Институте ядерной физики СО РАН — смотрят, как строится ускоритель частиц для первого в мире синхротрона поколения 4+.
Кроме того, в регионе действуют социальные сертификаты для местных школьников, по которым они могут объездить практически всю область. Травников не исключил, что в этом проекте смогут принять участие юные туристы и из других регионов России.
Андрей Травников также назвал в качестве туристических точек притяжения новосибирские театры, Экспоцентр и областные здравницы.