На выставке «Россия» рассказали о туристическом потенциале Новосибирской области

Во время пандемии многие россияне обратили внимание на внутренний туризм, и Новосибирская область смогла отреагировать, представив новые продукты и направления. Например, при поддержке Минобрнауки России запущен научно-популярный маршрут. В Институте цитологии и генетики СО РАН туристы участвуют в мастер-классе по извлечению ДНК из банана, в Институте ядерной физики СО РАН — смотрят, как строится ускоритель частиц для первого в мире синхротрона поколения 4+.