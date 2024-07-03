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Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Вонь мешает людям жить

Новосибирцы задыхаются от вони горящих покрышек в День молодежи

3 июля 2024, 05:14
Фото: АСТ-54/1MI
Вонь мешает людям жить
На неприятный запах от горящих покрышек пожаловались жители Новосибирска, о чем они написали в соцсетях.

Жители Новосибирска пожаловались, что ежегодно в территориальном общественном самоуправлении (ТОС) «Восточный» люди задыхаются от едкого запаха покрышек, которые специально сжигают.

Огонь разводят отдыхающие в День молодежи, рядом с берегом реки Иня. Это своеобразная традиция Причем организаторы якобы не занимаются уборкой территории после массовых гуляний.

От запаха страдают жители близлежащих домов. Также вред наносится и экологии. Автор жалобы надеется, что историю распространят и кто-то сможет повлиять на эту ситуацию.

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#Эмилия Губарева#Общество#Экология#Новосибирск#Вонь#Огонь#Запах
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