Новосибирцы задыхаются от вони горящих покрышек в День молодежи

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Жители Новосибирска пожаловались, что ежегодно в территориальном общественном самоуправлении (ТОС) «Восточный» люди задыхаются от едкого запаха покрышек, которые специально сжигают.
Огонь разводят отдыхающие в День молодежи, рядом с берегом реки Иня. Это своеобразная традиция Причем организаторы якобы не занимаются уборкой территории после массовых гуляний.
От запаха страдают жители близлежащих домов. Также вред наносится и экологии. Автор жалобы надеется, что историю распространят и кто-то сможет повлиять на эту ситуацию.