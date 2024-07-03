Телеведущую Меньшову рассмешили бобры на гербе Искитима Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
Юлия Меньшова, известная ведущая программы «Наедине со всеми», а сейчас «Сама Меньшова», опубликовала старый прикол о гербе Искитима. На скриншоте шутят о том, что бобры на синей волне не поделили шпатель.
Меньшова подписала этот скрин несколькими скобочками, означающие улыбку. Пост набрал сотни положительных реакций.
Герб Искитима утвердили 18 лет назад. На нем действительно изображены два бобра с мастерком в руках. Под ними бежит вода.