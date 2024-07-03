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Published Сегодня, 03:29

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Updated Сегодня, 04:02

Звезда позабавилась над гербом

Телеведущую Меньшову рассмешили бобры на гербе Искитима Новосибирской области

3 июля 2024, 03:29
Фото: Кинопоиск
Звезда позабавилась над гербом
Юлия Меньшова в своем Telegram-канале посмеялась над гербом Искитима, который находится в 50-ти километрах от Новосибирска.

Юлия Меньшова, известная ведущая программы «Наедине со всеми», а сейчас «Сама Меньшова», опубликовала старый прикол о гербе Искитима. На скриншоте шутят о том, что бобры на синей волне не поделили шпатель.

Меньшова подписала этот скрин несколькими скобочками, означающие улыбку. Пост набрал сотни положительных реакций.

Герб Искитима утвердили 18 лет назад. На нем действительно изображены два бобра с мастерком в руках. Под ними бежит вода.

Фото: ТГ-канал Юлии Меньшовой
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Искитим#Знаменитости#Герб#Юмор
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