Новосибирского студента отправили на 20 лет в колонию за госизмену

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
19-летний студент из Новосибирска Игорь Лушко (внесен в перечень экстремистов и террористов) приговорен к 20 года лишения свободы за государственную измену, сообщили в пресс-службе 2 Восточного окружного военного суда. Первую четверть срока он проведет в тюрьме, остальное наказание будет отбывать в колонии строгого режима.
В ходе судебного следствия было установлено, что Лушко попытался вступить в одну из украинских военизированных организаций, признанную в России террористической. В переписке с представителями этого объединения студент заявил, что готов участвовать в подготовке и проведении терактов на российской территории.
В качестве доказательства осень прошлого года он поджег распределительный электрошкаф, входящий в состав инфраструктуры железной дороги. Так же он снимал на видео расположение одной из военных частей. Эти кадры молодой человек отправил украинскому военизированному формированию.
Ранее мы рассказывали о том, что священник из города Куйбышев Новосибирской области был лишен сана за отказ читать «молитву о победе».