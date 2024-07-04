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Published Сегодня, 11:43

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Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован

Новосибирского студента отправили на 20 лет в колонию за госизмену

4 июля 2024, 11:43
Фото: Изображение Midjourney
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован
Суд установил, что молодой человек пытался вступить в военизированную украинскую структуру и совершил теракт на железной дороге.

19-летний студент из Новосибирска Игорь Лушко (внесен в перечень экстремистов и террористов) приговорен к 20 года лишения свободы за государственную измену, сообщили в пресс-службе 2 Восточного окружного военного суда. Первую четверть срока он проведет в тюрьме, остальное наказание будет отбывать в колонии строгого режима.

В ходе судебного следствия было установлено, что Лушко попытался вступить в одну из украинских военизированных организаций, признанную в России террористической. В переписке с представителями этого объединения студент заявил, что готов участвовать в подготовке и проведении терактов на российской территории.

В качестве доказательства осень прошлого года он поджег распределительный электрошкаф, входящий в состав инфраструктуры железной дороги. Так же он снимал на видео расположение одной из военных частей. Эти кадры молодой человек отправил украинскому военизированному формированию.

Ранее мы рассказывали о том, что священник из города Куйбышев Новосибирской области был лишен сана за отказ читать «молитву о победе».

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#Новосибирск#Приговор#СВО#Теракт#Госизмена
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