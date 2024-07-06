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Published Сегодня, 05:30

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Updated Сегодня, 05:35

Из-за атак дронов рискуют уехавшие в Краснодарский край жители Новосибирской области

Из-за атак дронов рискуют уехавшие в Краснодарский край жители Новосибирской области

6 июля 2024, 05:30
Фото: 1MI
В Краснодарском крае зафиксирована очередная массированная атака беспилотников, следует из сообщения краевого оперативного штаба.

В ночь на субботу, 6 июля, несколько населенных пунктов Краснодарского края вновь подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов.Особо активны беспилотники были в Ейском, Ленинградском и Павловском районах Краснодарья, поэтому находящимся там жителям Новосибирской области нужно быть бдительными и соблюдать все меры предосторожности.

В результате налетов в станицах Павловская и Ленинградская вспыхнули резервуары на работающих там нефтебазах. В Ейске части от рухнувшего сверху сбитого дрона повредили вышку сотовой связи одного из мобильных операторов.

В штабе сообщают, что пострадавших нет.

Сотрудники оперштаба напоминают местным жителям и туристам о запрете распространения в соцсетях любых новостей о работе средств противовоздушной обороны, сообщают «Новые Известия».

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Ейск#Беспилотники#Краснодарский край#Атака дронов
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