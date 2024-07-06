Из-за атак дронов рискуют уехавшие в Краснодарский край жители Новосибирской области

В ночь на субботу, 6 июля, несколько населенных пунктов Краснодарского края вновь подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов.Особо активны беспилотники были в Ейском, Ленинградском и Павловском районах Краснодарья, поэтому находящимся там жителям Новосибирской области нужно быть бдительными и соблюдать все меры предосторожности.