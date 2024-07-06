Из-за атак дронов рискуют уехавшие в Краснодарский край жители Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:35
В ночь на субботу, 6 июля, несколько населенных пунктов Краснодарского края вновь подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов.Особо активны беспилотники были в Ейском, Ленинградском и Павловском районах Краснодарья, поэтому находящимся там жителям Новосибирской области нужно быть бдительными и соблюдать все меры предосторожности.
В результате налетов в станицах Павловская и Ленинградская вспыхнули резервуары на работающих там нефтебазах. В Ейске части от рухнувшего сверху сбитого дрона повредили вышку сотовой связи одного из мобильных операторов.
В штабе сообщают, что пострадавших нет.
Сотрудники оперштаба напоминают местным жителям и туристам о запрете распространения в соцсетях любых новостей о работе средств противовоздушной обороны, сообщают «Новые Известия».