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Деньги разрешили тратить

По 10 тысяч из остатков маткапитала разрешил выплачивать Путин новосибирцам

9 июля 2024, 11:59
Фото: Изображение Midjourney
Деньги разрешили тратить
Остатки материнского капитала выдавать семьям с детьми разрешил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин встречался с финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Там прозвучал вопрос по поводу траты остатков маткапитала. Семья хотела бы потратить денежные средства, чтобы собрать ребенка в школу.

Данная инициатива понравилась президенту. Он сказал, что нужно продумать систему, чтобы родители пользовались остатками денег. Основную сумму можно потратить на приобретение жилья, образование и другие важные пункты. Понятно, что не всегда сумма тратится до копейки, поэтому у родителей и есть желание воспользоваться своими положенными средствами от государства.

Начать Путин предложил с 10 тысяч рублей. На другие шаги будут смотреть уже в процессе. Напомним, что маткапитал составляет 630 тысяч рублей на первого ребенка и 833 тысяч рублей на второго.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Материнский капитал#Деньги#Владимир Путин#Капитал
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