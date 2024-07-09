По 10 тысяч из остатков маткапитала разрешил выплачивать Путин новосибирцам

Данная инициатива понравилась президенту. Он сказал, что нужно продумать систему, чтобы родители пользовались остатками денег. Основную сумму можно потратить на приобретение жилья, образование и другие важные пункты. Понятно, что не всегда сумма тратится до копейки, поэтому у родителей и есть желание воспользоваться своими положенными средствами от государства.