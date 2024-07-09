По 10 тысяч из остатков маткапитала разрешил выплачивать Путин новосибирцам

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Владимир Путин встречался с финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Там прозвучал вопрос по поводу траты остатков маткапитала. Семья хотела бы потратить денежные средства, чтобы собрать ребенка в школу.
Данная инициатива понравилась президенту. Он сказал, что нужно продумать систему, чтобы родители пользовались остатками денег. Основную сумму можно потратить на приобретение жилья, образование и другие важные пункты. Понятно, что не всегда сумма тратится до копейки, поэтому у родителей и есть желание воспользоваться своими положенными средствами от государства.
Начать Путин предложил с 10 тысяч рублей. На другие шаги будут смотреть уже в процессе. Напомним, что маткапитал составляет 630 тысяч рублей на первого ребенка и 833 тысяч рублей на второго.