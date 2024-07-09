Полторы тонны опасной молочной продукции изъяли в Новосибирской области

По статистике, чаще всего в Новосибирской области покупатели могут столкнуться с поддельным сливочным маслом. В Роспотребнадзоре рекомендуют жителям региона покупать молочные продукты исключительно в магазинах и обращать внимание на дату изготовления товара, срок годности и его состав.