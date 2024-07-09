Полторы тонны опасной молочной продукции изъяли в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Во втором квартале 2024 года в Новосибирской области сняли с продажи 25 партий молочной продукции, не прошедшей устроенные специалистами регионального управления Роспотребнадзора проверки. Как рассказали в пресс-службе ведомства, общий вес некачественных продуктов составил чуть более полутора тонн.
Всего специалисты исследовали около шести тысяч проб молочных изделий — их проверили на микробиологическую загрязненность, санитарно-химические нормы и признаки подделки.
По статистике, чаще всего в Новосибирской области покупатели могут столкнуться с поддельным сливочным маслом. В Роспотребнадзоре рекомендуют жителям региона покупать молочные продукты исключительно в магазинах и обращать внимание на дату изготовления товара, срок годности и его состав.