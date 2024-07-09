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Полторы тонны опасной молочной продукции изъяли в Новосибирской области

Полторы тонны опасной молочной продукции изъяли в Новосибирской области

9 июля 2024, 07:12
Фото: 1MI
В Новосибирской области после проверок из торговых точек во втором квартале нынешнего года изъяли полторы тонны некачественной молочной продукции, следует из сообщения регионального управления Роспотребнадзора.

Во втором квартале 2024 года в Новосибирской области сняли с продажи 25 партий молочной продукции, не прошедшей устроенные специалистами регионального управления Роспотребнадзора проверки. Как рассказали в пресс-службе ведомства, общий вес некачественных продуктов составил чуть более полутора тонн.

Всего специалисты исследовали около шести тысяч проб молочных изделий — их проверили на микробиологическую загрязненность, санитарно-химические нормы и признаки подделки.

По статистике, чаще всего в Новосибирской области покупатели могут столкнуться с поддельным сливочным маслом. В Роспотребнадзоре рекомендуют жителям региона покупать молочные продукты исключительно в магазинах и обращать внимание на дату изготовления товара, срок годности и его состав.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Роспотребнадзор#Подделка#Молочная продукция#Изъятие#Санитарно-химические нормы
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