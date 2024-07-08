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15-летняя девочка из приемной семьи погибла в Новосибирской области

15-летняя девочка из приемной семьи погибла в Новосибирской области

8 июля 2024, 10:33
Фото: 1MI
В Барабинском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели 15-летней девочки, воспитывавшейся в приемной семье, следует из сообщения областного следственного комитета.

В Барабинском районе следователи выясняют обстоятельства гибели 15-летней школьницы, воспитывавшейся приемными родителями, сообщили Atas.Info в Следственном комитете региона.

Известно, что смерть девочки наступила в минувшую пятницу, 5 июля. Семья, в которой жила девочка, считалась благополучной. Кроме погибшей, там воспитывались и другие неродные дети, в том числе и ее родной брат.

В региональном министерстве соцразвития пояснили, что «ребенок погиб от неустановленных причин», и во всем разберется следствие.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Смерть#Следственный комитет#Школьница#Следствие#Барабинский район#Приемная семья
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