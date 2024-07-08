15-летняя девочка из приемной семьи погибла в Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В Барабинском районе следователи выясняют обстоятельства гибели 15-летней школьницы, воспитывавшейся приемными родителями, сообщили Atas.Info в Следственном комитете региона.
Известно, что смерть девочки наступила в минувшую пятницу, 5 июля. Семья, в которой жила девочка, считалась благополучной. Кроме погибшей, там воспитывались и другие неродные дети, в том числе и ее родной брат.
В региональном министерстве соцразвития пояснили, что «ребенок погиб от неустановленных причин», и во всем разберется следствие.