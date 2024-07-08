Дневной дождь снова затопил улицы Новосибирска — смотрим видео

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В Новосибирске днем в понедельник, 8 июня, улицы города снова атаковал сильный дождь, последствия которого горожане принялись размещать в соцсетях. Напомним, синоптики предупреждали, что первый рабочий день недели будет дождливым, но потом погода должна наладиться.
На проезжей части улицы Кошурникова напротив парка культуры и отдыха «Березовая роща» образовалась большая лужа. Ей с опаской пытались преодолеть даже владельцы больших внедорожников. Инцидент вызвал у подписчиков паблика «АСТ-54» в ВК очередной поток критики в адрес мэрии из-за неработающих ливневок. Новосибирцы переживают, что вода может затопить ближайшую станцию метро.
На улице Кропоткина в поле зрения горожан попал нерукотворный водопад: подписчики даже предложили сделать его новой достопримечательностью Новосибирска. Но местные жители вспоминают, что это низкое место заливает испокон веков, и подобная картина туристов не привлечет.
С трудом пробирались автомобили вдоль бывшего русла реки Каменки, на месте которой сейчас оживленная Ипподромская магистрали. Бурные потоки дождевой воды, невзирая на преграды, устремились в сторону Оби.
Размышления по поводу очередного наводнения натолкнули одного из новосибирцев на смелую мысль: во всем виноваты необратимые изменения климата. Его поддержали жители районов Новосибирской области, по их свидетельствам, огороды никогда раньше так не затапливало.