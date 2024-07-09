В три раза вырос поток выдворенных из Новосибирской области мигрантов

За 6 месяцев текущего года из Новосибирской области выдворено более полтора тысячи мигрантов, которые находились в России нелегально. Это в три больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Людмила Фоменко. После пересечения границы принимается решение о дальнейшем запрете въезда в Россию.