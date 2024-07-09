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Published Сегодня, 05:55

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Updated Сегодня, 05:57

В полиции говорят, что активизировали борьбу с нелегальной эмиграцией

В три раза вырос поток выдворенных из Новосибирской области мигрантов

9 июля 2024, 05:55
Фото: Изображение Midjourney
В полиции говорят, что активизировали борьбу с нелегальной эмиграцией

Мигрантов из Новосибирской области начали высылать на родину в три раза активнее

За первое полугодие 2024 на родину отправили в три раза больше нелегалов, сообщили в миграционной службе региона.

За 6 месяцев текущего года из Новосибирской области выдворено более полтора тысячи мигрантов, которые находились в России нелегально. Это в три больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Людмила Фоменко. После пересечения границы принимается решение о дальнейшем запрете въезда в Россию.

«В зависимости от выявленных нарушений принимается решение о закрытии въезда на разные сроки, от трех до десяти лет», — подчеркнула Фоменко.

По словам представительницы полиции, сотрудники миграционного ведомства практически ежедневно проводят проверки в местах компактного проживания мигрантов, в первую очередь, это район Хилокского рынка.

Основной поток иностранных граждан прибывает в Новосибирскую область из Узбекистана и Таджикистана. Кроме того, заметный вклад в количество приезжих вносят граждане Казахстана и Киргизии.

Ранее мы рассказывали о том, что на стройку синхротрона СКИФ под Новосибирском, вместо граждан Индии набрали мигрантов из Узбекистана.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Мигранты#Нарушители#Выдворение
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