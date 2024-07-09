В три раза вырос поток выдворенных из Новосибирской области мигрантов

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
За 6 месяцев текущего года из Новосибирской области выдворено более полтора тысячи мигрантов, которые находились в России нелегально. Это в три больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Людмила Фоменко. После пересечения границы принимается решение о дальнейшем запрете въезда в Россию.
«В зависимости от выявленных нарушений принимается решение о закрытии въезда на разные сроки, от трех до десяти лет», — подчеркнула Фоменко.
По словам представительницы полиции, сотрудники миграционного ведомства практически ежедневно проводят проверки в местах компактного проживания мигрантов, в первую очередь, это район Хилокского рынка.
Основной поток иностранных граждан прибывает в Новосибирскую область из Узбекистана и Таджикистана. Кроме того, заметный вклад в количество приезжих вносят граждане Казахстана и Киргизии.
Ранее мы рассказывали о том, что на стройку синхротрона СКИФ под Новосибирском, вместо граждан Индии набрали мигрантов из Узбекистана.