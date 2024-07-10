Жара, дожди и грозы вернутся в Новосибирск

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
По данным «Западно-Сибирского гидрометцентра», в ночь на 11 июля похолодает до +16…+11, а днем потеплеет до +24…+29. Есть вероятность небольших дождей. В ночь на 12 июля снова станет холоднее до +17…+12. Днем будет жарко: от +24 до +30. Ожидаются переменные дожди и грозы.
«Яндекс. Погода» обещает теплую неделю, но не солнечную. Столбик термометра покажет, в среднем, +25…+29 днем. Местами дожди.
Сайт Gismeteo не обещает сильную жару. Максимально воздух прогреется до +25. Ночами будет +16. В ближайшие три дня пройдут дожди.