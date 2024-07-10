Жара, дожди и грозы вернутся в Новосибирск

По данным «Западно-Сибирского гидрометцентра», в ночь на 11 июля похолодает до +16…+11, а днем потеплеет до +24…+29. Есть вероятность небольших дождей. В ночь на 12 июля снова станет холоднее до +17…+12. Днем будет жарко: от +24 до +30. Ожидаются переменные дожди и грозы.