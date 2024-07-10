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Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

Тепло будет в регионе

Жара, дожди и грозы вернутся в Новосибирск

10 июля 2024, 04:57
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Тепло будет в регионе
В Новосибирске вновь поменяется погода: погодные сервисы предсказывают, что станет жарко и дождливо.

По данным «Западно-Сибирского гидрометцентра», в ночь на 11 июля похолодает до +16…+11, а днем потеплеет до +24…+29. Есть вероятность небольших дождей. В ночь на 12 июля снова станет холоднее до +17…+12. Днем будет жарко: от +24 до +30. Ожидаются переменные дожди и грозы.

«Яндекс. Погода» обещает теплую неделю, но не солнечную. Столбик термометра покажет, в среднем, +25…+29 днем. Местами дожди.

Сайт Gismeteo не обещает сильную жару. Максимально воздух прогреется до +25. Ночами будет +16. В ближайшие три дня пройдут дожди.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Жара#Дождь
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