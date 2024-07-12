Предполагаемого педофила ищут в Новосибирске — вы могли его видеть

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Инцидент произошел в июле в Дзержинском районе. Потерпевшими стали несколько несовершеннолетних новосибирцев.
Подозреваемый попал в объектив камеры. На вид ему около 30-35 лет, он стройный славянин с темно-русыми волосами.
Любую информацию просят сообщать по телефонам: 8 (383) 232-15-07 или 102, 8 (383) 203-57-39.
Ранее стало известно, что двух полицейских, обвиняемых в убийстве 15-летней девочки, будут судить в Новосибирской области.