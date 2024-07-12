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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Предполагаемого педофила ищут в Новосибирске — вы могли его видеть

Предполагаемого педофила ищут в Новосибирске — вы могли его видеть

12 июля 2024, 10:34
Фото: 1MI, СУ СК РФ по Новосибирской области
В Новосибирске, вероятно, действует педофил, фото подозреваемого опубликовал СУ СК РФ по Новосибирской области.

Инцидент произошел в июле в Дзержинском районе. Потерпевшими стали несколько несовершеннолетних новосибирцев.

Подозреваемый попал в объектив камеры. На вид ему около 30-35 лет, он стройный славянин с темно-русыми волосами.

Любую информацию просят сообщать по телефонам: 8 (383) 232-15-07 или 102, 8 (383) 203-57-39.

До суда дошло дело об убийстве 15-школьницы полицейскими в Новосибирской области
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Ранее стало известно, что двух полицейских, обвиняемых в убийстве 15-летней девочки, будут судить в Новосибирской области.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#СК
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