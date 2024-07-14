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Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

С легендой хоккея Андреем Тарасенко простились в Новосибирске

С легендой хоккея Андреем Тарасенко простились в Новосибирске

14 июля 2024, 16:25
Фото: ХК «Сибирь»
14 июля в ЛДС «Сибирь» в Новосибирске простились с тренером Андреем Тарасенко — спортсменом, навсегда вписавшим свое имя в историю хоккея.

Легендарный нападающий ушел из жизни 11 июля. Это стало потрясением для всех — как родных, друзей, коллег, так и фанатов хоккея. Проститься с Андреем Тарасенко пришли сотни новосибирцев. Они не скрывали слез, провожая кумира в последний путь.

«Хоккейная семья лишилась настоящего профессионала, но его наследие будет вечно в наших сердцах», — прокомментировали утрату в ХК «Сибирь».
Фото: ХК «Сибирь»

Ранее мы публиковали слова соболезнования по поводу скоропостижного ухода Андрея Тарасенко от спортсменов и первых лиц региона.

Спортсмены и власть — об уходе из жизни тренера ХК «Сибирь» Андрея Тарасенко
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#Алёна Рогонова#Спорт#Новосибирск#Хк сибирь
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