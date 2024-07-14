С легендой хоккея Андреем Тарасенко простились в Новосибирске

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Легендарный нападающий ушел из жизни 11 июля. Это стало потрясением для всех — как родных, друзей, коллег, так и фанатов хоккея. Проститься с Андреем Тарасенко пришли сотни новосибирцев. Они не скрывали слез, провожая кумира в последний путь.
«Хоккейная семья лишилась настоящего профессионала, но его наследие будет вечно в наших сердцах», — прокомментировали утрату в ХК «Сибирь».
Ранее мы публиковали слова соболезнования по поводу скоропостижного ухода Андрея Тарасенко от спортсменов и первых лиц региона.