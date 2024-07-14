С легендой хоккея Андреем Тарасенко простились в Новосибирске

Легендарный нападающий ушел из жизни 11 июля. Это стало потрясением для всех — как родных, друзей, коллег, так и фанатов хоккея. Проститься с Андреем Тарасенко пришли сотни новосибирцев. Они не скрывали слез, провожая кумира в последний путь.