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Пиво забрали

25 тонн контрафактного пива нашли в Новосибирске

16 июля 2024, 02:37
Фото: Изображение Midjourney
Пиво забрали
В Новосибирске была обнаружена контрафактная продукция пива, подробности сообщила прокуратура.

В Ленинском районе арендовали склад. Там хранились бочки с пивом и аналогичными напитками с разными названиями.

Объем продукции — 25 тонн. У бизнесменов на алкоголь не было никаких документов, маркировки и прочего. Легальность напитков доказать они не могли.

Правоохранители нагрянули на склад с проверкой. Было возбуждено дело по факту нарушения госучета в области производства спирта. Весь алкоголь был изъят.

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#Эмилия Губарева#Бизнес#Новосибирск#Алкоголь#Пиво
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