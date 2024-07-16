25 тонн контрафактного пива нашли в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
Modified Сегодня, 02:39
Updated Сегодня, 02:39
В Ленинском районе арендовали склад. Там хранились бочки с пивом и аналогичными напитками с разными названиями.
Объем продукции — 25 тонн. У бизнесменов на алкоголь не было никаких документов, маркировки и прочего. Легальность напитков доказать они не могли.
Правоохранители нагрянули на склад с проверкой. Было возбуждено дело по факту нарушения госучета в области производства спирта. Весь алкоголь был изъят.