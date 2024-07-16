Мигрант без трусов пугает школьниц в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Происходит все в Октябрьском районе. Со слов очевидцев, мигрант прячется за кустами во дворе дома. На вид ему 20-35 лет. Он якобы пугает девочек отсутствием нижнего белья.
Это не раз наблюдали местные жители. Они хотели поймать негодяя, но он все время убегал. Родители опасаются за своих детей, которые каждый день ходят мимо места, где прячется мужчина.
Его даже запечатлели на видео одна из «жертв» увиденного. Правда, автор поста с ней связь не поддерживал, поэтому лицо мигранта публика так и не увидит.