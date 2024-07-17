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Posted Сегодня, 03:47

Published Сегодня, 03:47

Modified Сегодня, 03:49

Updated Сегодня, 03:49

Профессионалы отмечают праздник

День авиации ВМФ отмечается в России 17 июля — что это за праздник

17 июля 2024, 03:47
Фото: 1MI
Профессионалы отмечают праздник
В России празднуется День основания Морской авиации ВМФ: рассказываем, что это за праздник и кого нужно поздравлять.

Что за день 17 июля

Праздник морской авиации отмечают каждый год 17 июля, вот уже почти 30 лет. Эта дата выбрана в знак победы летчиков над немецкими самолетами в Первую мировую войну, которая проходила в 1916 году. В то время российские гидросамолеты М-9 победили четыре вражеских самолета, что и послужило началом истории морской авиации. На счету пилотов, которые участвовали в Великой Отечественной войне, больше 35 тысяч вылетов с боевыми задачами.

Кого поздравляютКого поздравляют
Кого поздравляют
Фото: 1MI

Морская авиация — задачи

На сегодняшний день морская авиация выполняет разные задачи, такие как уничтожение вражеских подводных лодок, защита кораблей от атак с воздуха, а также помощь в радиоэлектронной борьбе и поисково-спасательных работах на море.

Авиационные силы Военно-морского флота России оснащены различными типами самолетов и вертолетов, которые используются как на кораблях, так и на берегу. Каждый из четырех флотов России — Балтийский, Северный, Тихоокеанский и Черноморский — имеет собственную авиацию.

 

Кого поздравлять в День морской авиации

Служба в этом роде войск престижно, но очень опасно. В этот день принято поздравлять всех к ней причастных профессионалов. Обычно в поздравлениях желают летную погоду, не падать духом, выигрывать бой с морем, бравых полетов и хорошего плавания.

Праздник отмечается 17 июляПраздник отмечается 17 июля
Праздник отмечается 17 июля
Фото: 1MI

Легенды авиации

Известные имена в истории морской авиации включают в себя Александра Прокофьева-Северского и Тимура Апакидзе. Первый из них был единственным летчиком-инвалидом, который продолжил служить после потери ноги. Второй, Тимур Апакидзе, считается создателем российской корабельной авиации и командовал успешным полком до своей гибели во время показательного выступления.

 

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