День авиации ВМФ отмечается в России 17 июля — что это за праздник

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Праздник морской авиации отмечают каждый год 17 июля, вот уже почти 30 лет. Эта дата выбрана в знак победы летчиков над немецкими самолетами в Первую мировую войну, которая проходила в 1916 году. В то время российские гидросамолеты М-9 победили четыре вражеских самолета, что и послужило началом истории морской авиации. На счету пилотов, которые участвовали в Великой Отечественной войне, больше 35 тысяч вылетов с боевыми задачами.
На сегодняшний день морская авиация выполняет разные задачи, такие как уничтожение вражеских подводных лодок, защита кораблей от атак с воздуха, а также помощь в радиоэлектронной борьбе и поисково-спасательных работах на море.
Авиационные силы Военно-морского флота России оснащены различными типами самолетов и вертолетов, которые используются как на кораблях, так и на берегу. Каждый из четырех флотов России — Балтийский, Северный, Тихоокеанский и Черноморский — имеет собственную авиацию.
Служба в этом роде войск престижно, но очень опасно. В этот день принято поздравлять всех к ней причастных профессионалов. Обычно в поздравлениях желают летную погоду, не падать духом, выигрывать бой с морем, бравых полетов и хорошего плавания.
Известные имена в истории морской авиации включают в себя Александра Прокофьева-Северского и Тимура Апакидзе. Первый из них был единственным летчиком-инвалидом, который продолжил служить после потери ноги. Второй, Тимур Апакидзе, считается создателем российской корабельной авиации и командовал успешным полком до своей гибели во время показательного выступления.