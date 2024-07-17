День авиации ВМФ отмечается в России 17 июля — что это за праздник

Праздник морской авиации отмечают каждый год 17 июля, вот уже почти 30 лет. Эта дата выбрана в знак победы летчиков над немецкими самолетами в Первую мировую войну, которая проходила в 1916 году. В то время российские гидросамолеты М-9 победили четыре вражеских самолета, что и послужило началом истории морской авиации. На счету пилотов, которые участвовали в Великой Отечественной войне, больше 35 тысяч вылетов с боевыми задачами.