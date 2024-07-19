Маршрутка с 16 пассажирами слетела с трассы под Новосибирском

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
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Updated Сегодня, 12:12
В Искитимском районе Новосибирской области утром в пятницу, 19 июля, маршрутное такси, связывающее Искитим и Бердск съехало с трассы и врезалось в мачту освещения. Очевидцы рассказали, что в автомобиле Ford Transit ехало 16 человек, никто не пострадал — удар о препятствие был касательным и слабым.
По предварительным данным, 54-летний водитель маршрутки № 560, двигаясь по поселку Чернореченский, напротив дома 15/1 на Тепличной улице в 7.55 утра съехал с дороги на обочину и врезался в фонарный столб.
Выяснением причин происшествия сейчас заняты сотрудники дорожной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие было оформлено как авария с материальным ущербом без пострадавшим, сообщили в ГАИ.