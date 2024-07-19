Маршрутка с 16 пассажирами слетела с трассы под Новосибирском

В Искитимском районе Новосибирской области утром в пятницу, 19 июля, маршрутное такси, связывающее Искитим и Бердск съехало с трассы и врезалось в мачту освещения. Очевидцы рассказали, что в автомобиле Ford Transit ехало 16 человек, никто не пострадал — удар о препятствие был касательным и слабым.