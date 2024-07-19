atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Маршрутка с 16 пассажирами слетела с трассы под Новосибирском

Маршрутка с 16 пассажирами слетела с трассы под Новосибирском

19 июля 2024, 12:10
Фото: 1MI
Под Новосибирском маршрутное такси № 560 съехало с дороги и врезалось в осветительный столб, сообщают очевидцы.

В Искитимском районе Новосибирской области утром в пятницу, 19 июля, маршрутное такси, связывающее Искитим и Бердск съехало с трассы и врезалось в мачту освещения. Очевидцы рассказали, что в автомобиле Ford Transit ехало 16 человек, никто не пострадал — удар о препятствие был касательным и слабым.

По предварительным данным, 54-летний водитель маршрутки № 560, двигаясь по поселку Чернореченский, напротив дома 15/1 на Тепличной улице в 7.55 утра съехал с дороги на обочину и врезался в фонарный столб.

Выяснением причин происшествия сейчас заняты сотрудники дорожной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие было оформлено как авария с материальным ущербом без пострадавшим, сообщили в ГАИ.

Парня затолкали в автомобиль и похитили в Новосибирске — его не могут найти
Узнать подробнее
Читайте также:
Как повлиял масштабный сбой Microsoft на работу аэропорта, ответили в ТолмачевоБездействие новосибирских чиновников возмутило защищающего памятники активистаДевятилетний ребенок в салатовой кепке и сланцах бесследно пропал в Новосибирске
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Авария#Искитим#Бердск#Маршрутка
Подпишитесь
Как повлиял масштабный сбой Microsoft на работу аэропорта, ответили в Толмачево
Сегодня, 10:06
Мошенники начали вымогать деньги у новосибирцев — посетителей «фронтовых сайтов»
Сегодня, 12:36
Дети мигрантов поставили на колени мальчиков-сибиряков и заставили извиняться
Сегодня, 10:59
100 млн рублей получили новосибирские авторы на доработку игры «Смута»
Сегодня, 10:09
Девятилетний ребенок в салатовой кепке и сланцах бесследно пропал в Новосибирске
Сегодня, 09:13
Видео. Бобры подрались на реке в Новосибирской области, изобразив герб Искитима
Сегодня, 07:52