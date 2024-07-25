Коньки за 80 тысяч делит с клубом хоккеист из Новосибирска

Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
Modified Сегодня, 01:30
Updated Сегодня, 01:30
Новосибирец проработал в клубе «Сибсельмаш» шесть лет. В свои 25 лет он покинул команду и стал играть за казанский клуб. Однако с первым местом работы у него произошел скандал.
Дело в том, что Кирилл весной 2023 года купил себе новые коньки, так как старые развалились. Клуб якобы не смог приобрести экипировку из-за отсутствия финансов. Тогда игрок потратил на них 80 тысяч рублей из своего кармана. Странно то, что ему принесли документы на подпись: мол купил коньки сам клуб, а если не подписать их, то деньги бы ему не возместили. В итоге ему вернули лишь 50 тысяч рублей.
После того, как сибиряк решил покинуть команду, вопрос с коньками вновь поднялся. С него потребовали возместить 80 тысяч рублей, пишет КП-Новосибирск. На это новосибирец не согласился. Он до сих пор в надежде, что спор решится мирно.