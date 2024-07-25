Коньки за 80 тысяч делит с клубом хоккеист из Новосибирска

Дело в том, что Кирилл весной 2023 года купил себе новые коньки, так как старые развалились. Клуб якобы не смог приобрести экипировку из-за отсутствия финансов. Тогда игрок потратил на них 80 тысяч рублей из своего кармана. Странно то, что ему принесли документы на подпись: мол купил коньки сам клуб, а если не подписать их, то деньги бы ему не возместили. В итоге ему вернули лишь 50 тысяч рублей.