Концерт памяти Владимира Высоцкого пройдет в Новосибирске

Напомним, что Высоцкий родился в 1938 году в январе. В советское время он был актером, солистом эстрады, поэтом, автором песен. Умер музыкант в 1979 году 25 июля, 44 года назад, во время выступления. У него произошла клиническая смерть. Похоронен Высоцкий в Москве.