Концерт памяти Владимира Высоцкого пройдет в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:16
Концерт в память Владимира Высоцкого проводится в Новосибирске ежегодно. В этом году он запланирован на 27 июля в 18 часов (12+). Его проведут у театра «Глобус», где расположен памятник артисту.
Мероприятие назвали «Высоцкий: легенда и наследие». Жителей и гостей столицы Сибири приглашают провести время в компании единомышленников и окунуться в атмосферу ностальгии.
Напомним, что Высоцкий родился в 1938 году в январе. В советское время он был актером, солистом эстрады, поэтом, автором песен. Умер музыкант в 1979 году 25 июля, 44 года назад, во время выступления. У него произошла клиническая смерть. Похоронен Высоцкий в Москве.