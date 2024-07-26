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Published Сегодня, 06:14

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Updated Сегодня, 06:16

Концерт пройдет у театра

Концерт памяти Владимира Высоцкого пройдет в Новосибирске

26 июля 2024, 06:14
Фото: atas.info
Концерт пройдет у театра
В память кинозвезды и музыканта Высоцкого в Новосибирске пройдет концерт, напомнили в мэрии.

Концерт в память Владимира Высоцкого проводится в Новосибирске ежегодно. В этом году он запланирован на 27 июля в 18 часов (12+). Его проведут у театра «Глобус», где расположен памятник артисту.

Мероприятие назвали «Высоцкий: легенда и наследие». Жителей и гостей столицы Сибири приглашают провести время в компании единомышленников и окунуться в атмосферу ностальгии.

Напомним, что Высоцкий родился в 1938 году в январе. В советское время он был актером, солистом эстрады, поэтом, автором песен. Умер музыкант в 1979 году 25 июля, 44 года назад, во время выступления. У него произошла клиническая смерть. Похоронен Высоцкий в Москве.

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