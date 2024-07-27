В МЧС предупреждают новосибирцев об ухудшении погоды

О резком ухудшении погоды в воскресенье, 28 июля, жителей Новосибирска предупреждает региональное управление МЧС. Ожидаются сильные ливни с грозами, возможно усиление прорывов ветра до 18 метров в секунду. «Будьте осторожны!», — пишет в телефонной рассылке ведомство и напоминает что в случае возникновения опасных ситуаций необходимо обращаться по единому телефону 112.