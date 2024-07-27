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Published Сегодня, 09:41

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Ожидаются грозы и усиление ветра

В МЧС предупреждают новосибирцев об ухудшении погоды

27 июля 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney
Ожидаются грозы и усиление ветра
Чрезвычайное ведомство рассылает СМС-сообщения с призывом соблюдать осторожность.

О резком ухудшении погоды в воскресенье, 28 июля, жителей Новосибирска предупреждает региональное управление МЧС. Ожидаются сильные ливни с грозами, возможно усиление прорывов ветра до 18 метров в секунду. «Будьте осторожны!», — пишет в телефонной рассылке ведомство и напоминает что в случае возникновения опасных ситуаций необходимо обращаться по единому телефону 112.

Тем временем, в субботу, 27 июля, десятки тысяч новосибирцев устремились на пляжи. На выездах из города образовались огромные автомобильные заторы.

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#Новосибирск#Погода#Предупреждение#МЧС#Гроза
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