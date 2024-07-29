Позором назвал Володин церемонию открытия Олимпийских игр 2024 в Париже

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Председатель Госдумы назвал церемонию открытия проявлением «полнейшей деградации европейского общества». В комментариях в социальных сетях новосибирцы поддержали Володина.
В настоящий момент запись из официального аккаунта МОК удалена. Но забыть такое невозможно, уверен чиновник. Он подчеркнул, что духовные ценности России существенно отличаются от европейских стран. И то, что было продемонстрировано в Париже 26 июля — неприемлемо для христиан, пишет телеканал «Саратов 24».
В своем посте Володин перечислил «грехи» церемонии. Он вспомнил и отсылки к библейским сюжетам, которые, по его словам, оскорбили христиан, а также перевернутый олимпийский флаг. Который, впрочем, вернул в нужное положение дождь. Осадки спикер Госдумы также записал в огрехи организаторов.
Напомним, во время открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году с символом соревнований также случился конфуз — одно из колец не раскрылось.
Отдельно Володин напомнил, что в РФ запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смена пола. Сейчас Госдума рассматривает законопроекта, который запретит усыновлять российских детей в страны, где разрешена смена пола.
Трансляция церемонии в России не велась. Володин поддержал это решение, назвав открытие «мракобесием».