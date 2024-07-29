Позором назвал Володин церемонию открытия Олимпийских игр 2024 в Париже

В своем посте Володин перечислил «грехи» церемонии. Он вспомнил и отсылки к библейским сюжетам, которые, по его словам, оскорбили христиан, а также перевернутый олимпийский флаг. Который, впрочем, вернул в нужное положение дождь. Осадки спикер Госдумы также записал в огрехи организаторов.