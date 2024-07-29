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Олимпийские игры-2024 проходят в Париже

Позором назвал Володин церемонию открытия Олимпийских игр 2024 в Париже

29 июля 2024, 06:21
Фото: 1MI
Олимпийские игры-2024 проходят в Париже

Новосибирцы поддержали Володина, посчитавшего позором церемонию открытия ОИ-2024

Открытие летней Олимпиады всколыхнуло общественность, не все приняли задумку постановщиков, с критикой в своем официальном телеграм-канале выступил и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы назвал церемонию открытия проявлением «полнейшей деградации европейского общества». В комментариях в социальных сетях новосибирцы поддержали Володина.

В настоящий момент запись из официального аккаунта МОК удалена. Но забыть такое невозможно, уверен чиновник. Он подчеркнул, что духовные ценности России существенно отличаются от европейских стран. И то, что было продемонстрировано в Париже 26 июля — неприемлемо для христиан, пишет телеканал «Саратов 24».

В своем посте Володин перечислил «грехи» церемонии. Он вспомнил и отсылки к библейским сюжетам, которые, по его словам, оскорбили христиан, а также перевернутый олимпийский флаг. Который, впрочем, вернул в нужное положение дождь. Осадки спикер Госдумы также записал в огрехи организаторов.

Напомним, во время открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году с символом соревнований также случился конфуз — одно из колец не раскрылось.

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Отдельно Володин напомнил, что в РФ запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смена пола. Сейчас Госдума рассматривает законопроекта, который запретит усыновлять российских детей в страны, где разрешена смена пола.

Трансляция церемонии в России не велась. Володин поддержал это решение, назвав открытие «мракобесием».

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