Экс-сотрудник МВД не платит компенсацию после гибели семьи в ДТП под Новосибирском

В итоге мужчину осудили, но родственники считают наказание слишком легким. После трагедии Стас, которому исполнилось семь, лежал в трех больницах, долгое время он мог передвигаться только в инвалидном кресле, у него до сих пор не восстановилось зрение. Одна нога ребенка теперь короче на три сантиметра, он не может избавиться от заикания.