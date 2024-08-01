Экс-сотрудник МВД не платит компенсацию после гибели семьи в ДТП под Новосибирском

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
В Новосибирской области родственники погибшей в аварии весной 2023 года семьи Макеевых утверждают, что признанный виновным бывший полицейский не намерен платить компенсацию единственному оставшемуся в живых, но получившему тяжелые травмы ребенку. Не так давно 59-летнего мужчину приговорили к шести годам колонии-поселения и к выплате десяти с половиной миллионов рублей, решение в законную силу еще не вступило.
В день трагедии внедорожник, за рулем которого сидел полицейский, выехал на встречную полосу Ордынской трассы и врезался в Honda Civic. В автомобиле, в который врезался сотрудник, ехала пострадавшая семья. 33-летний глава семьи погиб, его 3-летний сын умер в «Скорой помощи», а жена через несколько дней скончалась в реанимации. Выжил лишь 6-летний Стас, получивший множественные травмы.
Врачи диагностировали у ребенка раздробление обоих ног и тяжелое сотрясение. Он ни на что не реагировал, не мог сам есть и пить, и не говорил.
Сотрудники Госавтоинспекции нашли в искореженной иномарке видеорегистратор, но кто-то вынул из него карту памяти. Удивительно, но нашелся свидетель утверждавший, что на встречную полосу выехал сам погибший мужчина. Побоявшись, что виновник трагедии уйдет от наказания, родственники Макеевых начали искать возможных свидетелей.
В итоге мужчину осудили, но родственники считают наказание слишком легким. После трагедии Стас, которому исполнилось семь, лежал в трех больницах, долгое время он мог передвигаться только в инвалидном кресле, у него до сих пор не восстановилось зрение. Одна нога ребенка теперь короче на три сантиметра, он не может избавиться от заикания.
Родственники недоумевают, почему лихач так и не попросил прощения, и не перечислил на лечение Стаса ни копейки, пишет КП-Новосибирск.