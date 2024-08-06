В Новосибирской области выросло финансирование социальной поддержки и транспорта

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
Параметры исполнения областного бюджета представил исполняющий обязанности министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Константин Дуплякин. По его словам, за первое полугодие 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличилось фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов, что в итоге составило 116,3 млрд рублей. Увеличились поступления налогов на доходы физических лиц, совокупный доход, на имущество организаций и акцизы.
В документе, рассмотренном правительством Новосибирской области, отражено увеличение финансирования мер социальной поддержки, строительства и реконструкции социальных объектов, включая объекты здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта, ЖКХ, укрепления материально-технической базы учреждений социально-культурный сферы, транспортного обслуживание населения и приобретения транспортных средств.
Расходы областного бюджета за первое полугодие 2024 года профинансированы на сумму 134,9 млрд рублей, что превышает расходы аналогичного периода прошлого года на 11,8 млрд рублей.
Отчет об исполнении областного бюджета Новосибирской области за первое полугодие 2024 года одобрен правительством Новосибирской области.