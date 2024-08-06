В Новосибирской области выросло финансирование социальной поддержки и транспорта

Параметры исполнения областного бюджета представил исполняющий обязанности министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Константин Дуплякин. По его словам, за первое полугодие 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличилось фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов, что в итоге составило 116,3 млрд рублей. Увеличились поступления налогов на доходы физических лиц, совокупный доход, на имущество организаций и акцизы.