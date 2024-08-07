Летучая мышь укусила младенца в Новосибирске — биолог усомнился в истории

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
По словам мужчины, которые приводит Сиб.фм, это произошло в ночь на 6 августа в доме на улице Советской.
«Дочка сильно заплакала. В кроватке была летучая мышь, а на руке дочери укус. От страха я схватил нежданного гостя, сжал сильно в кулаке и выбросил в окно», — говорит Иван.
Отец рассказал, что они показали дочь дежурному врачу у себя в доме, он сделал укол (название препарата не приводится) и сказал, что угрозы жизни нет.
Корреспондент Atas.info обратился за комментарием к кандидату биологических наук, орнитологу Алексею Яновскому. Эксперт отметил, что такое могло случиться, только если мышь схватить.
«Летучая мышь никак не укусит, если ее не схватить. Значит, ребенок держал ее в руках. Напрасно они брали ее в руки».
Летучие мыши питаются ночными бабочками, насекомыми, но никак не кровью людей. Исключение — мыши-вампиры, нападают на скот. Но они водятся в Южной Америке, в Новосибирской области их нет. У нас они едят только насекомых.
Сами по себе укусы летучих мышей очень опасны, предупредил биолог.
«Это кладезь разных вирусных инфекций. Это страшное дело. Если летучая мышь укусила — ее надо поймать и исследовать в том числе, на бешенство. Пострадавший должен незамедлительно обратиться в поликлинику».
Если летучая мышь залетела в квартиру, не нужно паниковать. Нужно открыть окно, и она улетит, дал совет Алексей Яновский. Либо можно попытаться поймать мышь сачком. Важно помнить, что среди них есть и краснокнижные виды.