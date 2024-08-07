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Published Сегодня, 04:08

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Летучая мышь укусила младенца в Новосибирске — биолог усомнился в истории

Летучая мышь укусила младенца в Новосибирске — биолог усомнился в истории

7 августа 2024, 04:08
Фото: Изображение Midjourney
Четырехмесячную девочку укусила летучая мышь, якобы, рукокрылое животное залетело в окно ночью и нанесло вред малышу, заявил отец из Новосибирска.

По словам мужчины, которые приводит Сиб.фм, это произошло в ночь на 6 августа в доме на улице Советской.

«Дочка сильно заплакала. В кроватке была летучая мышь, а на руке дочери укус. От страха я схватил нежданного гостя, сжал сильно в кулаке и выбросил в окно», — говорит Иван.

Отец рассказал, что они показали дочь дежурному врачу у себя в доме, он сделал укол (название препарата не приводится) и сказал, что угрозы жизни нет.

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Корреспондент Atas.info обратился за комментарием к кандидату биологических наук, орнитологу Алексею Яновскому. Эксперт отметил, что такое могло случиться, только если мышь схватить.

«Летучая мышь никак не укусит, если ее не схватить. Значит, ребенок держал ее в руках. Напрасно они брали ее в руки».

Летучие мыши питаются ночными бабочками, насекомыми, но никак не кровью людей. Исключение — мыши-вампиры, нападают на скот. Но они водятся в Южной Америке, в Новосибирской области их нет. У нас они едят только насекомых.

Сами по себе укусы летучих мышей очень опасны, предупредил биолог.

«Это кладезь разных вирусных инфекций. Это страшное дело. Если летучая мышь укусила — ее надо поймать и исследовать в том числе, на бешенство. Пострадавший должен незамедлительно обратиться в поликлинику».

Если летучая мышь залетела в квартиру, не нужно паниковать. Нужно открыть окно, и она улетит, дал совет Алексей Яновский. Либо можно попытаться поймать мышь сачком. Важно помнить, что среди них есть и краснокнижные виды.

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