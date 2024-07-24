После жестокой расправы над летучими мышами новосибирцы заявили в полицию

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
Все случилось еще 16 июля, когда по соцсетям разлетелся ролик, как в квартиру новосибирца за пару дней залетели более 40 особей. Мужчины расправлялись и выгоняли летучих мышей при помощи клюшек.
После этой истории, общественники увидели в действиях сибиряков жестокое обращение с мышами. Они написали заявления в МВД, с требованием разобраться в ситуации, пишет BFM-Новосибирск.
Юристы же говорят, что никогда с подобными случаями не сталкивались (Прим. ред. — речь идет именно о расправе над летучими мышами). Однако специалисты призывают расследовать инцидент по всей строгости закона.