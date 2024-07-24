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Published Сегодня, 03:06

Modified Сегодня, 03:08

Updated Сегодня, 03:08

Мыши залетели прямо в квартиру

После жестокой расправы над летучими мышами новосибирцы заявили в полицию

24 июля 2024, 03:06
Фото: 1MI
Мыши залетели прямо в квартиру
Из-за жестокого обращения с летучими мышами, новосибирцы были вынуждены обратиться в МВД, рассказали неравнодушные сибиряки.

Все случилось еще 16 июля, когда по соцсетям разлетелся ролик, как в квартиру новосибирца за пару дней залетели более 40 особей. Мужчины расправлялись и выгоняли летучих мышей при помощи клюшек.

После этой истории, общественники увидели в действиях сибиряков жестокое обращение с мышами. Они написали заявления в МВД, с требованием разобраться в ситуации, пишет BFM-Новосибирск.

Юристы же говорят, что никогда с подобными случаями не сталкивались (Прим. ред. — речь идет именно о расправе над летучими мышами). Однако специалисты призывают расследовать инцидент по всей строгости закона.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Животные#Полиция#Жалобы
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