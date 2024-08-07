Жители Барселоны посоветовали, как в путешествии избежать карманной кражи

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Жители испанской Барселоны, в которой половина всех криминальных происшествий приходится на карманные кражи, поделились с туристами своими мерами предосторожности. Несмотря на разницу менталитетов и границы, карманные воришки во всем мире действуют примерно одинаково.
Карманники предпочитают «работать» в самых многолюдных туристических местах, и в качестве жертвы обычно выбирают человека, увлекшегося рассматриванием достопримечательностей. Постарайтесь контролировать в этот момент все происходящее вокруг вас.
Не носите с собой все наличные деньги: возьмите минимально необходимую сумму. Держите деньги и документы в застегнутом кармане, не забывайте, где они лежат. Сделайте своей привычкой застегивать карман!
Не кладите в карманы рюкзака ничего ценного! Не берите с собой ноутбук или планшет без крайней необходимости. Фотоаппарат лучше повесить на шею или держать в руке.
Договоритесь со своими спутниками о каком-либо общем сигнале при появлении рядом подозрительного человека. Не стесняйтесь поднимать шум — воры этого не любят, и обычно предпочтут раствориться в толпе без добычи.
Постарайтесь одеться так, как ходят местные жители. Чем меньше вы будете привлекать внимание посторонних людей, тем менее вероятность криминальных поползновений в вашу сторону.