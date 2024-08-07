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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Жители Барселоны посоветовали, как в путешествии избежать карманной кражи

Жители Барселоны посоветовали, как в путешествии избежать карманной кражи

7 августа 2024, 10:52
Фото: 1MI
В Барселоне почти половина преступлений — это карманные кражи, местные жители рассказали, на что обратить внимание туристу.

Жители испанской Барселоны, в которой половина всех криминальных происшествий приходится на карманные кражи, поделились с туристами своими мерами предосторожности. Несмотря на разницу менталитетов и границы, карманные воришки во всем мире действуют примерно одинаково.

Карманники предпочитают «работать» в самых многолюдных туристических местах, и в качестве жертвы обычно выбирают человека, увлекшегося рассматриванием достопримечательностей. Постарайтесь контролировать в этот момент все происходящее вокруг вас.

Не носите с собой все наличные деньги: возьмите минимально необходимую сумму. Держите деньги и документы в застегнутом кармане, не забывайте, где они лежат. Сделайте своей привычкой застегивать карман!

Не кладите в карманы рюкзака ничего ценного! Не берите с собой ноутбук или планшет без крайней необходимости. Фотоаппарат лучше повесить на шею или держать в руке.

Договоритесь со своими спутниками о каком-либо общем сигнале при появлении рядом подозрительного человека. Не стесняйтесь поднимать шум — воры этого не любят, и обычно предпочтут раствориться в толпе без добычи.

Постарайтесь одеться так, как ходят местные жители. Чем меньше вы будете привлекать внимание посторонних людей, тем менее вероятность криминальных поползновений в вашу сторону.

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#Юрий Фомиченко#Кража#Туризм#Путешествия#КЦ
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