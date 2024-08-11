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Покупатели квартир от «Ёлка инжиниринг» предъявляют компании многочисленные претензии

Скандальный застройщик «Ёлка» исключен из ассоциации строителей Новосибирской области

11 августа 2024, 05:57
Фото: 1MI
Покупатели квартир от «Ёлка инжиниринг» предъявляют компании многочисленные претензии
Компания «Ёлка инжиниринг» больше не может рассчитывать на помощь регионального профессионального сообщества.

ООО «Ёлка инжиниринг» исключено из списка участников саморегулируемой организации «Ассоциация строительных организаций Новосибирской области» (АСОНО), следует из материалов платформы СПАРК. АСОНО — крупнейшая саморегулируемая организация региона, в ней состоит более 1600 компаний строительной отрасли.

В АСОНО действует система коллективного страхования, благодаря которой ответственность каждого члена ассоциации застрахована на 200 млн. руб. «Ёлка инжиниринг» теперь не может претендовать на возмещение возможных убытков при помощи этого механизма. Кроме того, выход из строительного сообщества означает отсутствие правовой поддержки со стороны профильных юристов сообщества.

ООО «Ёлка инжиниринг» зарегистрировано в 2016 году, генеральный директор и владелец трети компании Максим Марков, доля в 66,6% записана на само ООО. Основной род деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. По итогам 2023 года компания отчиталась о чистой прибыли в размере 3 млн рублей.

До сих пор продолжается скандал вокруг ЖК «Новые Снегири», который возводила «Ёлка». Люди так и не получили собственный бассейн, который застройщик в рекламе делал «фишкой» комплекса. ЖК был сдан в 2021 году и до сих пор жильцы пытаются заставить строительную компанию исправить многочисленные недостатки: промерзание стен, протечки в цокольном этаже, проблемы с застеклением лоджий.

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#Новосибирск#Застройщик#Скандал#Корпорация Елка
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