Скандальный застройщик «Ёлка» исключен из ассоциации строителей Новосибирской области

До сих пор продолжается скандал вокруг ЖК «Новые Снегири», который возводила «Ёлка». Люди так и не получили собственный бассейн, который застройщик в рекламе делал «фишкой» комплекса. ЖК был сдан в 2021 году и до сих пор жильцы пытаются заставить строительную компанию исправить многочисленные недостатки: промерзание стен, протечки в цокольном этаже, проблемы с застеклением лоджий.