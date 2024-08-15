Учения спецслужб ОДКБ «Кобальт-2024» начались в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Учения, под названием «Кобальт-2024» продлятся три дня. На них приехали различные специальные подразделения, включая МВД, Росгвардии, спасателей, пожарных. В мероприятиях примут участие представители Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.
Представители будут обмениваться рабочим опытом друг с другом, чтобы усовершенствовать свои навыки. Участникам предстоит тренироваться, отрабатывать задачи, а также «штурмовать» здания, автомобили, освобождать заложников от боевиков. В ходе учений будут опробованы в работе новые образцы оружия и техники.
В настоящее время на территории региона определяют площадки для подготовки курсантов, состоящих в военно-патриотических клубах.