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Учения начались 14 августа

Учения спецслужб ОДКБ «Кобальт-2024» начались в Новосибирской области

15 августа 2024, 05:15
Фото: 1MI
Учения начались 14 августа
Учения служб ОДКБ начались в Новосибирской области, сообщили в Росгвардии.

Учения, под названием «Кобальт-2024» продлятся три дня. На них приехали различные специальные подразделения, включая МВД, Росгвардии, спасателей, пожарных. В мероприятиях примут участие представители Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.

Представители будут обмениваться рабочим опытом друг с другом, чтобы усовершенствовать свои навыки. Участникам предстоит тренироваться, отрабатывать задачи, а также «штурмовать» здания, автомобили, освобождать заложников от боевиков. В ходе учений будут опробованы в работе новые образцы оружия и техники.

В настоящее время на территории региона определяют площадки для подготовки курсантов, состоящих в военно-патриотических клубах.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Военные#Учения#Сборы
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