Учения спецслужб ОДКБ «Кобальт-2024» начались в Новосибирской области

Представители будут обмениваться рабочим опытом друг с другом, чтобы усовершенствовать свои навыки. Участникам предстоит тренироваться, отрабатывать задачи, а также «штурмовать» здания, автомобили, освобождать заложников от боевиков. В ходе учений будут опробованы в работе новые образцы оружия и техники.