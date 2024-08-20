Открытый микрофон для стартапов проведут в новосибирском Академгородке

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Встреча пройдет в Академпарке, организаторы назвали ее Easy Pitch. Формат предполагает выступление перед инвесторами и партнерами, цель — донести свою идею и заинтересовать за ограниченное количество времени. Участникам дается три минуты на презентацию и еще пять — на обсуждение. По итогам выступления эксперты Академпарка дадут обратную связь.
По словам организаторов, название Easy Pitch (буквально «легкая подача») призвано передать характер события. А именно неформальное общение, открытость участников к диалогу и обсуждению. Заявки от кандидатов принимают до 4 сентября.
Участников, которые заинтересуют экспертов, пригласят на сессию бизнес-ускорителя А: СТАРТ, которая пройдет с 20 сентября по 24 октября. Проект направлен на молодых ученых, разработчиков и стартаперов, бизнесменов.
Отметим, что ранее новосибирских ученых предупреждали о новой схеме мошенничества. Преступники начали представляться сотрудниками ФСБ.