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Открытый микрофон для стартапов проведут в новосибирском Академгородке

Открытый микрофон для стартапов проведут в новосибирском Академгородке

20 августа 2024, 09:56
Фото: 1MI
7 сентября в Академпарке у стартаперов будет возможность представить свои бизнес-идеи экспертам и получить обратную связь, рассказали организаторы.

Встреча пройдет в Академпарке, организаторы назвали ее Easy Pitch. Формат предполагает выступление перед инвесторами и партнерами, цель — донести свою идею и заинтересовать за ограниченное количество времени. Участникам дается три минуты на презентацию и еще пять — на обсуждение. По итогам выступления эксперты Академпарка дадут обратную связь.

По словам организаторов, название Easy Pitch (буквально «легкая подача») призвано передать характер события. А именно неформальное общение, открытость участников к диалогу и обсуждению. Заявки от кандидатов принимают до 4 сентября.

Участников, которые заинтересуют экспертов, пригласят на сессию бизнес-ускорителя А: СТАРТ, которая пройдет с 20 сентября по 24 октября. Проект направлен на молодых ученых, разработчиков и стартаперов, бизнесменов.

Отметим, что ранее новосибирских ученых предупреждали о новой схеме мошенничества. Преступники начали представляться сотрудниками ФСБ.

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#Алёна Рогонова#Бизнес#Новосибирск#Академпарк
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