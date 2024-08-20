Открытый микрофон для стартапов проведут в новосибирском Академгородке

Встреча пройдет в Академпарке, организаторы назвали ее Easy Pitch. Формат предполагает выступление перед инвесторами и партнерами, цель — донести свою идею и заинтересовать за ограниченное количество времени. Участникам дается три минуты на презентацию и еще пять — на обсуждение. По итогам выступления эксперты Академпарка дадут обратную связь.