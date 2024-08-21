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Published Сегодня, 10:55

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Updated Сегодня, 10:57

Авито и Госуслуги разработали проект для организации помощи жителям Курской области

Авито и Госуслуги разработали проект для организации помощи жителям Курской области

21 августа 2024, 10:55
Фото: Изображение Midjourney
Авито запустил алгоритм, способствующий быстрому расселению пострадавших, рассказали в пресс-службе компании.

Пользователи смогут предложить бесплатное жилье тем, кто вынужденно покинул свои дома. Для этого уже создан и действует новый фильтр в разделе «Аренда недвижимости» — «Могу предоставить жилье бесплатно». Подробная информация о нем размещена на специальной странице, куда по мере запуска будут добавлены новые меры поддержки.

В связи с этим Авито выступил с инициативой в адрес правительства РФ с просьбой утвердить алгоритмы Авито Недвижимости, а также помочь с информированием пострадавшего населения о доступной на Авито помощи. Предварительно с Минцифры проработали механизмы верификации и направили запрос в правительство на их утверждение.

В ближайшее время на Авито станет доступен раздел для тех, кто ищет временное жилье, объявления будут отмечены значком #яПомогаю и объединены в специальном разделе.

Раздел станет доступен в ближайшее времяРаздел станет доступен в ближайшее время
Раздел станет доступен в ближайшее время
Фото: Авито

Также Авито предоставит помощь жителям Курска, вынужденно покинувшим свои дома с поиском временной работы, запустив для соискателей фильтр «Работа с проживанием», рекомендации по поиску работы и подработки. В целях поддержки работодателей Авито Работа откроет возможность бесплатной публикации вакансий по самым востребованным сейчас в Курской области профессиям, согласованным с администрацией региона.

Ранее Авито совместно с Красным Крестом запустили гуманитарную кампанию по сбору предметов первой необходимости с бесплатной доставкой из любого региона в Белгородскую, Брянскую, Курскую и Липецкую области и оказанию помощи поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» с расселением и организацией сбора необходимого инвентаря.

Команда Авито разрабатывает и другие возможности помощи, об их запуске будет сообщено дополнительно.

«Наше предназначение — соединять людей, в данном случае — тех, кто хочет помочь и тех, кому эта помощь необходима. Этот принцип лежит в основе работы Авито. Наша команда уже запустила несколько механик, чтобы помощь могла охватить максимальное число людей», — сказано в официальном заявлении Авито.
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#Алёна Рогонова#Общество#Россия#Помощь
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