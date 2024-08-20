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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Новосибирцы стали больше зарабатывать и расти по карьерной лестнице

Новосибирцы стали больше зарабатывать и расти по карьерной лестнице

20 августа 2024, 13:31
Фото: Изображение Midjourney
В среднем жители Новосибирска последний раз получали повышение или прибавку к зарплате полтора года назад. Это показал опрос «Авито Работы».

26% опрошенных ответили, что они получили повышение менее полугода назад, а 17% — в течение последнего года. 23% новосибирцев последний раз получали повышение 1–2 года назад, 8% — 3–4 года назад и еще 4% — более 5 лет назад. Всего 1% опрошенных получал повышение 4–5 лет назад.

В среднем наиболее недавние прибавки к зарплате или повышение в должности получали специалисты из IT и телекома (около 1,26 года назад), производства и сырья (1,33 года), а также представители индустрии фитнеса и салонов красоты (1,35 года). В полтора года уложились также сотрудники сфер логистики (1,41 года) и автомобильного бизнеса (1,42 года).

Фото: «Авито Работа»

47% работающих новосибирцев отметили, что полностью или скорее довольны своим доходом. Такие ответы чаще всего дают люди 18-24 лет (52%) и 24-34 лет (45%).

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Те же, кто хочет повысить уровень своей зарплаты, чаще всего готовы пройти обучение или курсы повышения квалификации, чтобы зарабатывать больше. Такой ответ дали 39% опрошенных, причем 36% из них — специалисты среднего звена. 31% респондентов ради высокой зарплаты готов взять на себя дополнительные задачи и обязанности, чаще всего этот вариант отмечали заместители директоров (36%), руководители отделов (35%) и старшие специалисты (31%). Еще один популярный вариант — сменить должность или отдел внутри компании ради карьерного роста. На это готовы 35% новосибирцев — преимущественно так отвечают старшие специалисты (34%), руководители отделов (28%) и специалисты среднего звена (25%).

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Реже ради своего повышения дохода люди готовы переехать в другой город или страну (20%), взять больше ответственности и самостоятельно реализовать крупный проект (17%), придумать способ, который поможет повысить доход или снизить расходы компании (16%), выполнять больше менеджерских функций по коммуникации в команде и обучению новых сотрудников (15%) и взять сверхурочную работу (15%).

Ранее эксперты «Авито Работы» назвали самые востребованные специальности в Новосибирске.

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#Алёна Рогонова#Бизнес#Новосибирск#Работа
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