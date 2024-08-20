Новосибирцы стали больше зарабатывать и расти по карьерной лестнице

Те же, кто хочет повысить уровень своей зарплаты, чаще всего готовы пройти обучение или курсы повышения квалификации, чтобы зарабатывать больше. Такой ответ дали 39% опрошенных, причем 36% из них — специалисты среднего звена. 31% респондентов ради высокой зарплаты готов взять на себя дополнительные задачи и обязанности, чаще всего этот вариант отмечали заместители директоров (36%), руководители отделов (35%) и старшие специалисты (31%). Еще один популярный вариант — сменить должность или отдел внутри компании ради карьерного роста. На это готовы 35% новосибирцев — преимущественно так отвечают старшие специалисты (34%), руководители отделов (28%) и специалисты среднего звена (25%).