Как приструнить самокатчиков-нарушителей, придумали в ГАИ Новосибирска

Строительство специальных парковок и выделенных дорожек для движения электросамокатов должно стать одним из направлений развития культуры индивидуальной микромобильности, заявил заместитель начальника Управления Госавтоинспекции Новосибирской области Андрей Кузнецов в пресс-центре агентства ТАСС. По его словам, это наиболее эффективный путь снижения числа ДТП с участием самокатчиков.