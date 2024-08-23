Как приструнить самокатчиков-нарушителей, придумали в ГАИ Новосибирска

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:20
Строительство специальных парковок и выделенных дорожек для движения электросамокатов должно стать одним из направлений развития культуры индивидуальной микромобильности, заявил заместитель начальника Управления Госавтоинспекции Новосибирской области Андрей Кузнецов в пресс-центре агентства ТАСС. По его словам, это наиболее эффективный путь снижения числа ДТП с участием самокатчиков.
«На сегодняшний день электросамокаты это обыденность, и они будут иметь место, они будут развиваться, будет модернизироваться их конструкция. Прогресс не стоит на месте и инфраструктуру для них, конечно, нужно создавать», — сказал Кузнецов.
В качестве примера удачной реализации комфортной среды для самокатчиков и велосипедистов Андрей Кузнецов привел микрорайон «Европейский берег».
В текущем году число аварий с участием юных самокатчиков выросло на 20% по сравнению с показателями 2023 года.