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Кац был почетным жителем города

Новосибирская область масштабно отметит 100-летие знаменитого дирижера Арнольда Каца

23 августа 2024, 04:58
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Кац был почетным жителем города
Со дня рождения выдающегося дирижера страны, создателя Новосибирского академического симфонического оркестра Арнольда Каца, прошло практически 100 лет — в знак памяти 18 августа в регионе будут устроены различные мероприятия, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Подготовку к предстоящей юбилейной дате обсудили на заседании комитета, который провел первый замгубернатора Юрий Петухов.

«Для жителей региона подобные мероприятия имеют особое значение и требуют высокого уровня подготовки. Они подчеркивают ценность и значимость творчества выдающегося деятеля культуры, который внес бесценный исторический вклад в развитие музыкальной культуры Новосибирской области и всей России, в особенности сибирской дирижерской школы», — отметил заместитель главы региона.

По плану празднования 100-летия Каца, в регионе пройдут различные мероприятия. В сентябре в метро запустят брендированный вагон, посвященный биографии и творчеству дирижера. На станциях метро 18 сентября зазвучит музыка в исполнении симфонического оркестра под управлением Арнольда Каца, а также дикторские сообщения с фактами о его жизни. На фасаде концертного зала А. М. Каца включат 3D-проекции с музыкальным сопровождением.

«Одной из ключевых задач при планировании такого масштабного события является популяризация музыкального искусства в Новосибирской области, сохранение памяти о знаковых для региона и всей страны личностях, таких как Арнольд Михайлович Кац», — отметил Юрий Петухов.

Отметим, что Арнольд Михайлович Кац, родившийся в 1924 году и скончавшийся в 2007 году, учредил Новосибирский академический симфонический оркестр. Он был удостоен Государственной премии России, стал народным артистом СССР, работал преподавателем вуза и получил звание почетного гражданина Новосибирска. Зал Новосибирской филармонии назван в честь этого выдающегося музыканта.

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