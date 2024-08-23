Новосибирская область масштабно отметит 100-летие знаменитого дирижера Арнольда Каца

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Подготовку к предстоящей юбилейной дате обсудили на заседании комитета, который провел первый замгубернатора Юрий Петухов.
«Для жителей региона подобные мероприятия имеют особое значение и требуют высокого уровня подготовки. Они подчеркивают ценность и значимость творчества выдающегося деятеля культуры, который внес бесценный исторический вклад в развитие музыкальной культуры Новосибирской области и всей России, в особенности сибирской дирижерской школы», — отметил заместитель главы региона.
По плану празднования 100-летия Каца, в регионе пройдут различные мероприятия. В сентябре в метро запустят брендированный вагон, посвященный биографии и творчеству дирижера. На станциях метро 18 сентября зазвучит музыка в исполнении симфонического оркестра под управлением Арнольда Каца, а также дикторские сообщения с фактами о его жизни. На фасаде концертного зала А. М. Каца включат 3D-проекции с музыкальным сопровождением.
«Одной из ключевых задач при планировании такого масштабного события является популяризация музыкального искусства в Новосибирской области, сохранение памяти о знаковых для региона и всей страны личностях, таких как Арнольд Михайлович Кац», — отметил Юрий Петухов.
Отметим, что Арнольд Михайлович Кац, родившийся в 1924 году и скончавшийся в 2007 году, учредил Новосибирский академический симфонический оркестр. Он был удостоен Государственной премии России, стал народным артистом СССР, работал преподавателем вуза и получил звание почетного гражданина Новосибирска. Зал Новосибирской филармонии назван в честь этого выдающегося музыканта.