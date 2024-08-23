Новосибирская область масштабно отметит 100-летие знаменитого дирижера Арнольда Каца

По плану празднования 100-летия Каца, в регионе пройдут различные мероприятия. В сентябре в метро запустят брендированный вагон, посвященный биографии и творчеству дирижера. На станциях метро 18 сентября зазвучит музыка в исполнении симфонического оркестра под управлением Арнольда Каца, а также дикторские сообщения с фактами о его жизни. На фасаде концертного зала А. М. Каца включат 3D-проекции с музыкальным сопровождением.