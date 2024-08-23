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Отшельница Агафья Лыкова прислала гостинец старообрядцам Новосибирска

Отшельница Агафья Лыкова прислала гостинец старообрядцам Новосибирска

23 августа 2024, 10:59
Фото: соцсети
В столицу Сибири приехал глава старообрядческой церкви митрополит Корнилий, посетивший накануне живущую в Хакасии отшельницу, следует из сообщения на сайте православной старообрядческой общины Новосибирска.

Известная на весь мир отшельница Агафья Лыкова передала старообрядцам Новосибирска гостинец — постный пирог с морковью, тыквой и рисом.

Накануне столицу Сибири с неофициальным визитом посетил митрополит Московский и всея Руси Корнилий. Он угостил старообрядцев пирогом от Лыковой, который был съеден в трапезной Кафедрального собора на улице Байдукова.

Кроме того, митрополит передал в Музей истории старообрядчества Сибири подаренный ему живущей в уединении Лыковой туесок из березы.

Митрополит передает в музей туесок Агафьи Лыковой.Митрополит передает в музей туесок Агафьи Лыковой.
Митрополит передает в музей туесок Агафьи Лыковой.
Фото: sibstarover.ru

Из Новосибирска Корнилий отправился в Томскую область, где 24 августа состоится Крестный ход к месту разрушенных Михайло-Архангельских скитов, где обитали старообрядцы.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Старообрядцы#Агафья Лыкова#Митрополит Корнилий#Музей истории старообрядчества#Михайло-Архангельские скиты
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