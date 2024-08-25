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Водитель ВАЗ сбил двух пешеходов в Новосибирской области

Водитель ВАЗ сбил двух пешеходов в Новосибирской области

25 августа 2024, 05:05
Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области
Один человек погиб после дорожно-транспортного происшествия в Здвинском районе, следует из сообщения Госавтоинспекции Новосибирской области.

В Здвинске Новосибирской области пешеход погиб под колесами ВАЗ 2114. Трагедия произошла перед полуночью в субботу, 24 августа, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Как следует из протокола, родившийся в 1974 году мужчина ехал по селу на ВАЗ 2114. Напротив дома №59 на улице Здвинской он наехал на мужчину и женщину, идущих по дороге.

Мужчина умер на месте, а его спутницу доставили в медицинское учреждение. Личности пострадавших пока не установлены. Сейчас сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства трагедии.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Госавтоинспекция#ВАЗ 2114
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