Водитель ВАЗ сбил двух пешеходов в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 05:07
В Здвинске Новосибирской области пешеход погиб под колесами ВАЗ 2114. Трагедия произошла перед полуночью в субботу, 24 августа, рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Как следует из протокола, родившийся в 1974 году мужчина ехал по селу на ВАЗ 2114. Напротив дома №59 на улице Здвинской он наехал на мужчину и женщину, идущих по дороге.
Мужчина умер на месте, а его спутницу доставили в медицинское учреждение. Личности пострадавших пока не установлены. Сейчас сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства трагедии.