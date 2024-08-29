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Вице-премьер Чернышенко провел пленарное заседание «Технопрома» в Новосибирске

29 августа 2024, 02:31
Фото: Правительство новосибирской области
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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников осмотрели выставку XI Международного форума технологического развития «Технопром-2024», сообщает пресс-служба правительства региона.

Андрей Травников отметил важность проведения форума для научного и технологического развития Новосибирской области и Российской Федерации.

«С годами „Технопром“ обрёл свой формат, свою специализацию — это площадка для диалога всех участников научно-технологического развития нашей страны, исследователей, инноваторов, представителей индустрии, образовательного комплекса регионов. При этом, благодаря кураторству и поддержке со стороны Дмитрия Николаевича Чернышенко, он наполняется и отраслевыми темами, на форуме представлена очень разнообразная тематика различных мероприятий.
Не раз отмечалось, что сегодня мы должны научиться говорить на языке технологического суверенитета и технологического лидерства. „Технопром“ — это как раз та площадка, где учатся и умеют говорить на этом языке. Это не ярмарка достижений — в первую очередь это деловая площадка, деловой форум», — подчеркнул губернатор Новосибирской области.

В ходе форума «Технопром-2024» Дмитрий Чернышенко провёл пленарное заседание «Ключевые аспекты технологического лидерства: наука, кадры, регионы». Вице-премьер отметил, что впервые в истории современной России технологическое лидерство стало национальной целью развития.

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Одна из стратегических задач, направленных на её достижение — это увеличение расходов на науку до 2% ВВП к 2030 году. Другой стратегической задачей является обеспечение к 2030 году вхождения России в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок.

В свою очередь, Андрей Травников подчеркнул — сегодня множество федеральных программ направлены на развитие научно-образовательного потенциала регионов, и Новосибирская область в них активно участвует.

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#Наука#Новосибирск#Технопром#Андрей Травников#Развитие
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