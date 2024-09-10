atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

В школе будут учиться подростки

Школа креативных индустрий открылась в Куйбышеве Новосибирской области

10 сентября 2024, 09:08
Фото: Изображение Midjourney
В школе будут учиться подростки
Школу креативных индустрий открыли на базе Куйбышевской детской школы искусств: 60 учеников смогут обучаться в ней бесплатно по различным направлениям, сообщили в правительстве Новосибирской области.

В церемонии открытия приняла участие заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская. По ее словам, Школа креативных индустрий является «творческим лифтом», которая подготавливает будущих востребованных специалистов в различные перспективные компании.

Внутри школы есть три студии для занятий творчеством, с современными технологиями: фото, видеопроизводства, звукорежиссуры и прочего. Преподаватели нацелены на аудиторию от 12 до 17 лет. Одна программа обучения длится два года. Ученики будут создавать проекты, реализовывать идеи и учиться работать в команде.

На создание Школы креативных индустрий в Куйбышеве были выделены средства из федерального и областного бюджетов. Это уже вторая Школа креативных индустрий, созданная в рамках федерального проекта «Придумано в России». Школы креативных индустрий в регионе помогают создавать единое культурно-образовательное пространство для творческой молодежи, развивать таланты детей и подростков, повышать популярность профессий в сфере креативных индустрий.

Самая первое подобное учебное заведение было открыто в 2022 году на базе Новосибирского областного колледжа культуры и искусств. Там учатся 240 подростков по шести разным направлениям.

«Россети Новосибирск» готовы к подключению школы искусств в Черепаново
Узнать подробнее
Читайте также:
Какие выплаты могут получить родители на подготовку детей к школе в 2024 годуРаскрыты шесть ситуаций, когда в школе будет прав ребенок, а не учительВ Новосибирске рассказали о деталях преподавания семьеведения в школах
#Эмилия Губарева#Культура#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Молодежь#Творчество#Развитие#Профессии#Куйбышевский район
Подпишитесь
Техника НАТО на улицах Новосибирска — названы сроки появления танков
Сегодня, 05:47
Обыски прошли у высокопоставленных силовиков Новосибирска — к кому нагрянули
Сегодня, 10:24
«И на все вопросы отвечать: „Всегда живой!“» — 60 лет Егору Летову
Сегодня, 09:07
Производители сливочного масла наживаются на покупателях из Новосибирска
Сегодня, 08:04
Новый подрядчик ремонта Октябрьского моста в Новосибирске — кто им стал
Сегодня, 06:42
Район «Острых козырьков» — как сейчас выглядит легендарная Нахаловка
Вчера, 22:30