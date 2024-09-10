Школа креативных индустрий открылась в Куйбышеве Новосибирской области

Внутри школы есть три студии для занятий творчеством, с современными технологиями: фото, видеопроизводства, звукорежиссуры и прочего. Преподаватели нацелены на аудиторию от 12 до 17 лет. Одна программа обучения длится два года. Ученики будут создавать проекты, реализовывать идеи и учиться работать в команде.