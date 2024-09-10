Школа креативных индустрий открылась в Куйбышеве Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В церемонии открытия приняла участие заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская. По ее словам, Школа креативных индустрий является «творческим лифтом», которая подготавливает будущих востребованных специалистов в различные перспективные компании.
Внутри школы есть три студии для занятий творчеством, с современными технологиями: фото, видеопроизводства, звукорежиссуры и прочего. Преподаватели нацелены на аудиторию от 12 до 17 лет. Одна программа обучения длится два года. Ученики будут создавать проекты, реализовывать идеи и учиться работать в команде.
На создание Школы креативных индустрий в Куйбышеве были выделены средства из федерального и областного бюджетов. Это уже вторая Школа креативных индустрий, созданная в рамках федерального проекта «Придумано в России». Школы креативных индустрий в регионе помогают создавать единое культурно-образовательное пространство для творческой молодежи, развивать таланты детей и подростков, повышать популярность профессий в сфере креативных индустрий.
Самая первое подобное учебное заведение было открыто в 2022 году на базе Новосибирского областного колледжа культуры и искусств. Там учатся 240 подростков по шести разным направлениям.