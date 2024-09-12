Дело возбудили в отношении экс-депутата новосибирского горсовета Сергея Бойко*

Posted 12 сентября, 06:34
Published 12 сентября, 06:34
Modified 12 сентября, 06:36
Updated 12 сентября, 06:36
Сергею Бойко* вменяют уклонение от исполнения обязанностей иноагента, максимальное наказание по статье — лишение свободы до двух лет. Ранее Роскомнадзор уже оформил несколько административных протоколов об аналогичных нарушениях в Telegram-канале экс-депутата.
В сентябре 2020 года Сергей Бойко* избран депутатом Совета депутатов Новосибирска VII созыва. Представлял интересы жителей Центрального района (округ №49). Осенью-2021 уехал из России из-за опасения уголовного преследования. Отъезду предшествовали обыски у него и родственников. В феврале 2023 года Бойко* объявили в федеральный розыск, в июне его лишили мандата в Совете депутатов Новосибирска. Стал вторым депутатом горсовета, признанным иноагентом.
* 31 марта 2023 года Минюст РФ признал Сергея Бойко иностранным агентом
По инициативе прокуратуры уволили заместителя главы поселка Краснообск. С мая он находится в следственном изоляторе по уголовному делу о взятке от ИП.