Дело возбудили в отношении экс-депутата новосибирского горсовета Сергея Бойко*

В сентябре 2020 года Сергей Бойко* избран депутатом Совета депутатов Новосибирска VII созыва. Представлял интересы жителей Центрального района (округ №49). Осенью-2021 уехал из России из-за опасения уголовного преследования. Отъезду предшествовали обыски у него и родственников. В феврале 2023 года Бойко* объявили в федеральный розыск, в июне его лишили мандата в Совете депутатов Новосибирска. Стал вторым депутатом горсовета, признанным иноагентом.