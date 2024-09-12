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Posted 12 сентября, 06:34

Published 12 сентября, 06:34

Modified 12 сентября, 06:36

Updated 12 сентября, 06:36

Дело возбудили в отношении экс-депутата новосибирского горсовета Сергея Бойко*

Дело возбудили в отношении экс-депутата новосибирского горсовета Сергея Бойко*

12 сентября 2024, 06:34
Фото: 1MI
Экс-депутат не ставит плашки с пометкой о своем иноагентстве в личном Telegram-канале, ранее в отношении Бойко* были заведены несколько административных дел.

Сергею Бойко* вменяют уклонение от исполнения обязанностей иноагента, максимальное наказание по статье — лишение свободы до двух лет. Ранее Роскомнадзор уже оформил несколько административных протоколов об аналогичных нарушениях в Telegram-канале экс-депутата.

В сентябре 2020 года Сергей Бойко* избран депутатом Совета депутатов Новосибирска VII созыва. Представлял интересы жителей Центрального района (округ №49). Осенью-2021 уехал из России из-за опасения уголовного преследования. Отъезду предшествовали обыски у него и родственников. В феврале 2023 года Бойко* объявили в федеральный розыск, в июне его лишили мандата в Совете депутатов Новосибирска. Стал вторым депутатом горсовета, признанным иноагентом.

* 31 марта 2023 года Минюст РФ признал Сергея Бойко иностранным агентом

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Уголовное дело#Иноагенты
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