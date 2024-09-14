Спецназовцев проверили на право ношения крапового берета

В испытаниях приняли участие 36 военнослужащих. Они совершили марш-бросок по пересеченной местности длиной 12 км с отработкой тактики. Далее спецназовцы продемонстрировали навыки на штурмовой полосе, выполнили упражнения по огневой подготовке, штурм здания, акробатические упражнения, комплексы специальных упражнений с оружием и без.