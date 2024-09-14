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Posted 14 сентября, 04:25

Published 14 сентября, 04:25

Modified 14 сентября, 04:27

Updated 14 сентября, 04:27

Новосибирских спецназовцев проверили на право ношения крапового берета

Спецназовцев проверили на право ношения крапового берета

14 сентября 2024, 04:25
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Новосибирской области

Новосибирских спецназовцев проверили на право ношения крапового берета

Краповый берет — знак элиты спецназа Росгвардии, рассказали в пресс-службе регионального Управления силовой структуры.

10-13 сентября в Искитиме проходили квалификационные испытания подразделений специального назначения четырех округов войск национальной гвардии РФ — Приволжского, Сибирского, Уральского, Восточного.

Испытания проходили в четыре этапа, в ходе которых бойцы Росгвардии должны были продемонстрировать свои навыки и опыт.

Сотрудники Росгвардии сдавали зачеты по тактико-специальной, физической, инженерной, военно-медицинской, горной, высотной, военно-политической, огневой подготовкам, по связи и военной топографии.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Новосибирской области.

В испытаниях приняли участие 36 военнослужащих. Они совершили марш-бросок по пересеченной местности длиной 12 км с отработкой тактики. Далее спецназовцы продемонстрировали навыки на штурмовой полосе, выполнили упражнения по огневой подготовке, штурм здания, акробатические упражнения, комплексы специальных упражнений с оружием и без.

В поединках по рукопашному бою в итоге участвовали 11 бойцов.

Те, кто выдержали все испытания, получили краповый берет из рук генерала-майора Василия Сёмина.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Росгвардия
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