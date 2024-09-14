Спецназовцев проверили на право ношения крапового берета

Posted 14 сентября, 04:25
Published 14 сентября, 04:25
Modified 14 сентября, 04:27
Updated 14 сентября, 04:27
10-13 сентября в Искитиме проходили квалификационные испытания подразделений специального назначения четырех округов войск национальной гвардии РФ — Приволжского, Сибирского, Уральского, Восточного.
Испытания проходили в четыре этапа, в ходе которых бойцы Росгвардии должны были продемонстрировать свои навыки и опыт.
Сотрудники Росгвардии сдавали зачеты по тактико-специальной, физической, инженерной, военно-медицинской, горной, высотной, военно-политической, огневой подготовкам, по связи и военной топографии.
В испытаниях приняли участие 36 военнослужащих. Они совершили марш-бросок по пересеченной местности длиной 12 км с отработкой тактики. Далее спецназовцы продемонстрировали навыки на штурмовой полосе, выполнили упражнения по огневой подготовке, штурм здания, акробатические упражнения, комплексы специальных упражнений с оружием и без.
В поединках по рукопашному бою в итоге участвовали 11 бойцов.
Те, кто выдержали все испытания, получили краповый берет из рук генерала-майора Василия Сёмина.
10 сентября житель Новосибирска пришел в торговый центр с муляжом взрывного устройства. Здание эвакуировали.